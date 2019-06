Descifrando lo que intenta hacer Ciudadanos con los pactos

El frío azotaba el Auditorio de Coslada, a las afueras de Madrid. Febrero de 2017. Y Ciudadanos borraba en aquella asamblea su adjetivo de “socialdemócrata” para definirse como “liberal progresista”. Albert Rivera y los suyos se conjuraban, además, para lograr su objetivo: entrar en gobiernos a partir de 2019.

Y han llegado ese momento, ese 2019 que se debatía entonces entre looks de El Ganso y pulseras naranjas. Pero han pasado muchas (demasiadas) cosas… Entonces era Mariano Rajoy el presidente, entre los naranjas no aspiraban al sorpasso en la derecha, no existía Vox, no había habido moción de censura...

Ahora Ciudadanos tiene que decidir en estas semanas qué quiere ser de mayor. Y vuelven a resurgir esas dos almas internas, pero con mucho menos tiempo para debatir. La Ejecutiva se ha reunido este lunes frente a frente, con gran expectación mediática y tras unos días de tensiones ante la postura que deben tomar ante/junto a Vox y con la ‘bomba’ sobre la mesa de Manuel Valls en Barcelona ofreciendo sus votos “sin condiciones” para hacer alcaldesa a Ada Colau frente al independentismo.

Ha sido una reunión larga, en la que han hablado varios de los presentes. Y de la que han salido con un acuerdo “por unanimidad”: el socio preferente es el Partido Popular, rechazan gobierno tripartitos con Vox, no se van a sentar con los de Santiago Abascal en ‘mesas a tres’, dicen ‘no’ a los populistas y nacionalistas y se abren a pactos muy puntuales en algunos territorios con el PSOE. Y la Ejecutiva se guarda la llave de tener que ratificar los acuerdos a los que lleguen los territorios.