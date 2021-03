Ciudadanos pasa de Gabilondo e insiste en gobernar con Ayuso

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images De izquierda a derecha, la diputada de Cs Sara Giménez, la líder del partido, Inés Arrimadas, y el secretario de comunicación, Daniel Pérez, en Zaragoza el pasado 5 de marzo.

Ciudadanos (Cs) no quiere acercarse nada a los socialistas. El secretario de comunicación del partido, Daniel Pérez, ha insistido este lunes en que su formación apuesta por reeditar un Gobierno autonómico con la popular Isabel Díaz Ayuso al tiempo que ha dejado claro que no negociarán con el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, con quien no irían “ni a cobrar una herencia”.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente naranja, Pérez ha reconocido que a Cs no le “gusta hablar de vetos a personas”, aunque sí que ha descartado que el “futuro de Madrid dependa de partidos extremos y propuestas populistas que generan crispación”.

Todo ello está incluido, según Pérez’, en el “pack anunciado por Gabilondo” en su “viraje al centro de la mano de Más Podemos”. “El PSOE que gobierna España con Podemos. Si han sido capaces de gobernar España, ¿por qué no van a querer gobernar la Comunidad de Madrid?”, se ha preguntado.