Cs pide apoyo al PP para negociar con Sánchez unos Presupuestos "lo menos bolivarianos posible"

De hecho, el también responsable de Finanzas de Cs se ha mostrado convencido de que si logran que esas cuentas públicas “se parezcan más” a las ideas de su partido se lo van a “agradecer” más españoles que si dejan que sean unos PGE “bolivarianos de Podemos y los independentistas”.

“Nosotros siempre lo hemos dicho, no nos gusta este Gobierno y no nos gusta este presidente, pero es el presidente que tenemos, es el Gobierno que tenemos, y estamos en medio de una pandemia. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado y no hacer nada”, ha proclamado.

Al ser preguntado cuáles son las líneas rojas de Cs para dar su apoyo a esos PGE, Cuadrado ha asegurado que están ante una situación “excepcional” que hace pensar a su partido que hay que ayudar a lograr unos Presupuestos “de la reconstrucción” y “de la unidad” que tengan “el máximo apoyo posible” y que piensen en “la clase media”.

En este punto, ha señalado que es al Gobierno al que corresponde la iniciativa con esos PGE y que Cs lo que le pide es “claridad con los números y con la situación”. Eso sí, ha anticipado que su formación apuesta por bajar impuestos porque, a su entender, así “se puede recaudar más” y ha avanzado que así se lo van a trasladar al Ejecutivo.

El vicesecretario general de Ciudadanos ha subrayado que las relaciones de Cs con el Gobierno en los últimos meses “están siendo fluidas y productivas” y ha destacado que se centran en “buscar soluciones a los problemas” de la gente, sin estar “pensando en ideologías”.