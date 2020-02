Ciudadanos huye del fantasma de UPyD

El expolítico, vicerrector de Extensión Universitaria en la Universidad Rey Juan Carlos y catedrático de Derecho Constitucional , cree que, aunque puede haber similitudes entre la situación de los naranjas y los magentas, es necesario poner las cosas en su contexto. “UPyD llegó a tener cinco escaños de milagro y Cs ha llegado a tener 10 veces más. Su peor resultado son 10. Nosotros habríamos dado palmas. Ellos tienen más músculo ”, razona. Por eso espera que “el centro vaya a más” y que Ciudadanos no marque el final de ese espacio político.

El 10-N fue un terremoto para Ciudadanos . Dejó al partido escuálido con 10 diputados y llevó a su exlíder Albert Rivera a abandonar el barco tras tirar por la borda 47 escaños desde los comicios de abril por, entre otros motivos, su negativa a pactar con Pedro Sánchez . “Rivera ahí no lo pudo hacer peor. Esa decisión fue una locura”, cuenta a El HuffPost David Ortega, exalto cargo de UPyD, quien llegó a ser concejal en el Ayuntamiento de Madrid entre 2011 y 2015.

Hubo un tiempo en el que Rosa Díez se esforzaba ante los medios de diferenciar a su criatura política, UPyD, de Ciudadanos . Ahora son los naranjas quienes sudan para no terminar como el partido que fundó la exsocialista en 2007. Pero los pasos de Inés Arrimadas guardan muchas semejanzas con los que dio UPyD antes de su casi extinción. No están solos: Unión de Centro Democrático y Centro Democrático y Social son sólo dos ejemplos de los partidos políticos que han desaparecido a lo largo de la democracia.

La lideresa in pectore de Ciudadanos batalla por erigirse en jefa del partido en el próximo congreso de primavera para evitar que la formación desaparezca. Aunque tiene un escollo que salvar: la pretensión de su compañero Francisco Igea, procedente de las filas de UPyD , de tomar también las riendas del partido.

El partido que lideró Rosa Díez ya se había unido a Ciudadanos en las pasadas europeas. Y antes, en abril, pidieron el voto para Rivera. Ahora, como si se vieran en un espejo, es Ciudadanos quien, tras decir no al PP el 10-N, termina aceptando la integración. Algo que eso es, para David Ortega, un “error”.

Esa coalición es el último movimiento que los naranjas calcan de UPyD. En 2014, Albert Rivera y Rosa Díez, que ahora pide el voto para el PP, rompieron tras flirtear para sellar una coalición. Ambos se acusaron de no quererla . Entonces UPyD tenía cinco asientos en el Congreso y Ciudadanos era Ciutadans, un partido de ámbito catalán con presencia solo en el Parlament. Precisamente, la mayor preocupación de la exsocialista entonces era saber si los Rivera tenía un proyecto nacional.

“La moderación se debe recuperar. Ver a PP y PSOE tratando de absorber a Ciudadanos es una mala noticia”, explica el catedrático, porque, “aunque los grandes partidos miran por su egoísmo con la lógica de cuantos más votos mejor, si desaparece el centro, ¿en quién se apoyarán? Quedan Vox y Podemos. Los extremos. Y los extremos son muy malos. España ha funcionado muy bien durante 40 años sin caer ni apoyarse en ellos”.

“Hay límites a la comparación”

En Ciudadanos no comparten el paralelismo con UPyD e incluso con el CDS del expresidente Adolfo Suárez. “Hay límites”, precisa una exdiputada naranja que vio absurdo que no hubiera entendimiento para la unión de Cs y UPyD, pero que no concibe igual el matrimonio con el PP.

“Cs nace con vocación de centro, aunque por estrategia se haya escorado a la derecha y el PP es un partido conservador. Otra cosa es que, en un momento de debilidad, Arrimadas piense que para unir al constitucionalismo se pueda aunar fuerzas”, explica esta fuente.

“Una cosa es que los partidos crezcan o desaparezcan y otra cosa es que lo hagan los espacios. El del CDS desapareció porque su espacio lo ocuparon el PSOE y Alianza Popular. Y Ciudadanos explotó tanto porque ahora el espacio de centro existe. No creo que el PSOE de Sánchez lo haya ocupado”, razona la exrepresentante naranja, que perdió su escaño el 10-N.