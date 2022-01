Ciudadanos votará a favor de la reforma laboral "si no se toca una coma" del texto

Cezaro De Luca/Europa Press via Getty Images

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que su grupo votará a favor de la reforma laboral “si no se toca una coma” del texto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales, incluso aunque no les llamen para negociar.

En rueda de prensa en el Congreso este jueves, Bal ha indicado que hasta ahora nadie del Gobierno o de la comisión negociadora se ha dirigido a Ciudadanos y “no sé a qué están esperando”.

Bal ha estado remiso para explicar el voto de Cs porque no saben “si alguien va a realizar cesiones a los nacionalistas”, pero ha anunciado que “si no se toca una coma, votaremos que sí” e intentarán que el Gobierno “progrese y avance en el camino de las reformas, para no desperdiciar esta oportunidad histórica” con la llegada de los fondos europeos.