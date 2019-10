Ciudadanos, ante el 10-N: el objetivo de movilizar y con 'trackings' mejores que las encuestas

Además, señalan que la tendencia en esos sondeos internos es “alcista”. En las últimas semanas se veían crecimientos hacia arriba de una décima diaria y creen que va a ser superior a partir de ahora. Son terceros, indican, muy empatados con la cuarta formación -que no revelan cuál es-, pero si se mantiene esa tendencia, entienden que van a alejarse de los otros dos partidos por abajo (UP y Vox) y se acercarán más al segundo.

Los debates tendrán gran impacto al ser una campaña solo de 7 días -reducida por ley al ser una repetición electoral-. En este sentido, Arrimadas, que no tendrá caravana propia, va a jugar un papel decisivo al participar en varios ‘cara a cara’ (La Vanguardia, TV3, el de portavoces en TVE y el de mujeres en La Sexta).

En Cs entienden como muy importante esa cita catódica y les hubiera gustado tener algunas más, pero dicen que no ha podido ser por las reticencias del PSOE. Eso sí, será muy diferente al debate de la anterior campaña porque será ‘a cinco’ al incorporarse Santiago Abascal y tener cada aspirante menos minutos por bloque -casi la mitad-.

En Cs sostienen que la campaña se les va a hacer corta, frente a otros partidos que prefieren que acabe ya. Ellos van siempre, reconocen las fuentes, “de menos a más”. Y todo ello con formatos en los que van a intentar ser originales y no se va a tirar del modelo clásico de mitin. Se han proyectado actos en los que haya mucha cercanía entre Rivera y los asistentes. Las siglas no tendrán gran protagonismo. Dicen en la dirección que es para reconectar con ese espíritu de un partido surgido como plataforma civil.

Las ideas políticas siguen en el mismo punto: la idea es ganarle a Sánchez y no van a estar en un Ejecutivo con el PSOE. Si suman un escaño más con el PP, intentarán el Gobierno, y si no, a la oposición. Pero lanzan la idea también del compromiso con el resto de partidos de asegurar que gane quien gane no va a haber terceras elecciones.

Además, en Cs tienen presente que es una campaña muy corta y que cualquier factor puede hacer que todo cambie en unas horas. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Cataluña: si continúan los actos violentos en las calles o se enfría la situación. Esto puede hacer que algunos opten con un voto más pasional o por otro que presenten soluciones.

La campaña ya ha llegado. Rivera se echa a la calle. El resultado: el 10-N.