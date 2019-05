"¡Claro que sí!": el 'zasca' definitivo de Dani Mateo contra Díaz Ayuso tras su última 'ocurrencia'

Photo gallery Los 'famosos' que han entrado (y los que no) al Congreso See Gallery

“Díaz Ayuso rechaza completamente esa propuesta. Eso sí, por unos motivos que no sé si convencerán del todo al colectivo LGTBI”, ha adelantado Mateo, antes de dar paso al argumento de la candidata popular sobre ese asunto: “La Casa de Campo eeeeeeeee, ya no sólo porque es un bien patrimonial, es un escenario donde las familias, el fin de semana, van a estar y a hacer deporte. No creo que sea el sitio. Creo que cada fiesta tiene su afán en la ciudad de Madrid, todos cabemos en Madrid, y yo no creo que esos sean los problemas que tiene la ciudad o la Comunidad”, soltó Díaz Ayuso.

“La Casa de Campo no. No es el sitio, que hay familias allí haciendo deporte y no tienen por qué ver a unos tiarrones desfilando ahí, en tanga de cuero. Dejad a los niños en paz, que jueguen, que corran, que monten en bici, y así con los años podrán tener el trabajo basura de sus sueños”, ha sentenciado con retranca Mateo.