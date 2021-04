Las claves del 4-M

En la mayoría de las encuestas, a Ayuso le haría falta Vox para poder alcanzar la cifra necesaria para la investidura. No obstante, todavía hay partido y el sondeo preelectoral del CIS ha vaticinado un empate a 68 en número de escaños entre la derecha (PP y Vox) y las izquierdas (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos).

Ayuso, favorita. La carrera por la Presidencia de Madrid tiene a la candidata del PP como la mejor situada en todas las encuestas, que vaticinan una victoria amplísima. Pero no llega en ninguno de los sondeos a su máximo deseo: la mayoría absoluta (que a partir de estas elecciones está en 69 escaños en la Asamblea Madrileña.

Este es el gran problema ahora para partidos de derechas. Cs puede quedarse fuera de la Asamblea regional y muchas de las encuestas señalan que no llegará por poco a esa cifra necesaria. Pero este fantasma crece también respecto a Vox, que apenas supera el 5% en la última encuesta del CIS. Los votos de los partidos que pasan la barrera son perdidos y se quedan sin escaños, por lo que podrían ser cientos de miles de votos fracasados para supuestamente la derecha. Esto ha provocado un cierto temor dentro de las filas del PP, ya que podría darse el caso de una rotunda victoria de Ayuso para luego no tener compañeros de baile para sumar frente a la izquierda. Es decir, morir de éxito.

El temido 5%. Es el número maldito del que hablan todos los partidos políticos: es la cantidad necesaria de votos para poder entrar en la Asamblea de Madrid . Si uno consigue sobrepasarlo, tiene los escaños proporcionales a su resultado, pero si no, cero. El ejemplo que muchos recuerdan es el de Izquierda Unida en el año 2015, que se quedó en el 4,14%, y por lo tanto fuera. Si hubiera conseguido unos pocos votos más, habría entrado y logrado decantar la balanza para la izquierda entonces.

Los futuros pactos. Todo el mundo mira al reparto de cartas del 4-M, pero a partir de esa noche empezará otra gran partida, con quién y cómo se pactará. Isabel Díaz Ayuso ya apunta directamente a Vox, descartando cualquier pacto hacia el otro lado y con la idea de que Ciudadanos no va a entrar en la Asamblea. Ella no tiene ningún reparo en acordar con la ultraderecha, a la que ha mimado (mucho más que a Cs) durante la pasada legislatura. Además, tiene la idea de incorporar “gestores” de ámbitos de Cs y de Vox -ha hablado de un futuro Ejecutivo que “trascienda a los partidos”-. Hasta el momento, desde Génova 13 se ha dejado entrever, al revés, que no habrá miembros de la ultraderecha, algo que choca, por ejemplo, con lo que ha pasado estos días en Murcia, donde Fernando López Miras ha nombrado consejera de Educación a una dirigente de la ultraderecha. Cs, al que Ayuso humilló en la etapa final, está, sin embargo, todavía a favor de intentar un pacto con los populares.

En el otro lado, Ángel Gabilondo descolocó a muchos al inicio de la precampaña situando sus preferencias para un pacto con Cs y Más Madrid, apoyándolo en la célebre frase: “Con este Iglesias, no”. Pero la realidad es que ese triángulo parece inviable por números, y una suma de las izquierdas llevaría a un acuerdo que no pueden dejar pasar. Así lo creen y los defienden desde Más Madrid y Unidas Podemos, que recuerdan que también Sánchez dijo aquello de que no podría dormir tranquilo con miembros ‘morados’ en el Ejecutivo central.