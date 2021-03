Europa se repliega contra el coronavirus: por qué España aún no lo hace

BSIP BSIP/Universal Images Group via

BSIP BSIP/Universal Images Group via Una mujer en su balcón, confinada en su casa de París.

Los confinamientos ligeros de los últimos meses no han funcionado como se esperaba y lo que es peor, tampoco se sabe exactamente cómo se está transmitiendo la enfermedad, más allá de que las nuevas cepas, como la británica, la sudafricana o la brasileña están entrando con mucha fuerza y son un reto que ha descolocado a todos.

Italia confina a 40 de sus 60 millones de habitantes, Francia hace lo propio con su capital, París, y todo su cinturón anexo, Alemania aprieta para que la Semana Santa no sea un desmadre... Europa está optando por replegarse para combatir la nueva ola de coronavirus (la tercera o la cuarta, en función de los distintos ritmos de contagio), algo que aún no ocurre en España. El dicho aclara lo que hay que hacer cuando las barbas de tu vecino veas cortar pero ¿estamos aquí en el mismo caso?

En la actualidad, los centros hospitalarios españoles siguen teniendo una elevada presión. El indicador se sitúa en el 18,9% de las camas disponibles para cuidados intensivos (UCI), que están ocupadas por pacientes de covid. El Ministerio de Sanidad afirma que, con este porcentaje se coloca en riesgo alto. Tres comunidades, Cataluña, Madrid y La Rioja, más la ciudad autónoma de Ceuta rebasan el umbral del 25%, es decir, están en riesgo extremo. No obstante, como pauta general, los casos de pacientes más graves bajan, aunque no los de planta.

En los casos más graves, los de Italia y Francia, ha sido esencial también para dar este paso el nivel límite al que han llegado los hospitales, desbordados. En las regiones más afectadas ha llegado a haber no más de un 5% de camas disponibles en vigilancia intensiva y ha habido que derivar pacientes a otros territorios menos saturados.

El Ejecutivo central asume que la situación es muy seria -no hay más que escuchar diariamente a Fernando Simón, director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias- pero, por el momento, aboga por mantener el estado de alarma vigente, aunque ya ha abierto la puerta a prolongarlo más allá del 9 de mayo, que es cuando finaliza. Todo dependerá del “comportamiento ejemplar de la ciudadanía”, fundamental a la hora de “atajar” la Covid-19, en palabras de la ministra del ramo, Carolina Darias.

Ese decreto es un marco de mínimos que, recuerdan fuentes de este departamento, por lo que puede ser aplicado por las comunidades autónomas en función de sus necesidades. Ya hay quien está yendo más allá: si para Semana Santa se ha pactado un toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas y el confinamiento perimentral de todas las regiones, hay algunas que están yendo más allá y aplican también un confinamiento provincial o adelantan el toque de queda a las 22.00 horas. “Las medidas actuales funcionan”, es lo que se venía escuchando en los últimos meses, pero “siempre hay que estar atentos a la evolución de los datos y actuar en consecuencia”, añaden.

El riesgo en las cercanas vacaciones, añaden, era “enorme”, de ahí que no se hayan suavizado las medidas. No está permitido el turismo nacional y sólo están autorizados los viajes a las islas por motivos laborales, visitas al médico o exámenes, entre otros.

En el caso del turismo, la diferencia más llamativa, quizá, con otros países comunitarios, es la dependencia económica que tiene nuestro país de esta materia, notablemente mayor, lo que hace más complicada la toma de decisiones limitantes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció el miércoles en el Congreso que no es “razonable” la llegada masiva de visitantes de estas semanas, sobre todo desde Alemania y Francia. “A partir de ahí, el Gobierno de España hace una política en respuesta a la Covid coherente y consecuente con las recomendaciones de la Comisión Europea y de la autoridad sanitaria en el ámbito comunitario”, ha apostillado. La CE animó a mantener las fronteras abiertas y a eso se aferra el mandatario socialista.

Lo que dicen los expertos

El exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Rafael Bengoa, constata el riesgo de una cuarta ola en un momento en que está dominando la variante inglesa del virus y “las medidas que tenemos no bastan contra ella”. “Funcionaban para la anterior, pero con la variante inglesa nos va a costar más. Por lo tanto, lo último que hay que hacer es relajar las medidas a nivel individual y a nivel colectivo, administrativo”, ha afirmado, para añadir que, “no hay que intentar salvar la Semana Santa”, informa Europa Press.

El también exconsejero vasco de Salud aboga por la estrategia que se sigue en los países orientales, donde se confina a la población de forma “más severa pero más corta”. “Nuestro primer confinamiento funcionó y por eso extraña tanto que no se entienda que eso es lo que se debió hacer en noviembre, probablemente durante un mes, lo que hubiera evitado la expansión de navidad”, ha indicado, para añadir que esos “confinamientos severos es lo más recomendable ahora”.

Aunque no lo parezca”, el Estado español es ahora mismo “el país más libre de toda Europa y con menos restricciones”, constata. Si la curva no se dispara, como en otros países, aún estamos a tiempo de que avance la vacunación y no se llegue a esos niveles.

El jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Coordinador General Covid del Hospital del Mar (Barcelona), Juan Pablo Horcajada, se muestra “preocupado” por los datos, aunque afina que “vamos a un ritmo distinto que otros países, estamos en la parte baja de la tercera ola”, “pero nos preocupa porque el ritmo que teníamos de reducción de casos e ingresos se ha parado. Esta meseta y comienzo de aumento de casos es muy preocupante”, señala.

“No hay que bajar la guardia y hay que ser más resistente que el virus a la fatiga hasta que tengamos es inmunidad. Tenemos que mantenernos en las mismas burbujas familiares y personales y si uno quiere descansar, no hay que mezclarlas. También es importante hacer actividades al aire libre porque es más seguro, así como mantener la distancia y llevar la mascarilla”, ahonda.

La propia OMS insiste en su llamamiento del último año: la situación es “alarmante”, denuncia, y por eso los países deben hacer “todo lo que puedan” por frenar la pandemia. Recomienda, sobre todo, “intensificar las medidas sobre salud pública y el distanciamiento social” y, fundamental, establecer un sistema fiable de vigilancia epidemiológica para identificar variantes como la británica, la que más quebraderos de cabeza da ahora mismo.