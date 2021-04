Ni los niños son supercontagiadores de Covid-19, ni son inmunes ni infectan más que los adultos

Un año después del inicio de la pandemia por coronavirus, aún se acumulan los malentendidos, las dudas, los falsos mitos sobre cómo la enfermedad golpea a los niños. Han surgido teorías de todo tipo sobre si se contagian más o menos o son directamente inmunes, si sus síntomas difieren de los de los adultos, si pegan más el virus, si la vacuna les sirve de algo.

Las conclusiones reales, las de los científicos, son que los menores representan un pequeño porcentaje de las infecciones, que su sistema inmunológico puede estar mejor equipado para eliminar el SARS-CoV-2 que el de los grandes, pero que también sufren, y de manera diferente a los pacientes de edades medias.

Cuántos enferman

Los niños también enferman de covid-19, claro, pero los distintos estudios constatan que lo hacen en un porcentaje sensiblemente inferior al de los mayores. Según la ponencia Clínica y epidemiología de la Covid-19 en niños, elaborada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), los casos de menores de 18 años infectados por en España apenas representaban el 1% del total en la primera ola, en la que se diagnosticaron 1.400 casos.

En la segunda, la cifra subió al 12%, con 66.000 casos de niños infectados, porcentaje que se ha mantenido más o menos estable desde finales del pasado año. Estos datos concuerdan con la evolución epidemiológica de otros países desarrollados como los comunitarios o EEUU, recuerdan. Sigue siendo menor que la proporción de los más pequeños en nuestra sociedad, 8,7 millones, rozando el 19% del total.

No sólo son las conclusiones del estudio español: otro informe del British Medical Journal (BMJ) establece que el riesgo de que los niños necesiten tratamiento hospitalario por el coronavirus es “pequeño” y de que se enfermen de gravedad es “aún más pequeño”.

El BHJ constata el dato, “sorprendentemente bajo”, de que el 1% de los 651 niños y jóvenes que analizaron falleció en el hospital con covid-19, en comparación con el 27% en los demás grupos de edad del Reino Unido.

En los primeros meses parecía que no había niños que pudieran fallecer por el virus, pero tristemente no ha sido así. En España se han registrado siete casos mortales, según datos recopilados por la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) como la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP). Hubo un fallo en la comunicación de los datos y la revista The Lancet llegó a publicar que eran 54 los menores fallecidos en España, pero Sanidad reconoció el error.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los casos diagnosticados de covid-19, el 1,2% se corresponde con menores de cuatro años; el 2,5%, con niños entre cuatro y 14 años; y el 9,6%, con los jóvenes de entre 15 y 24 años. Por el contrario, el 64% de infecciones detectadas se han producido en personas de entre 25 y 64 años y algo más del 22% en mayores de esta última edad.

Cómo enferman

La mayoría de los casos de niños afectados corresponden a asintomáticos o con cuadros más leves que los de los adultos, que tienen una buena evolución, y de los cuales solo el 1% requiere hospitalización, indica la SEPAR.

Los síntomas que suelen tener son cuadros febriles, catarrales o gastrointestinales. Algunos menores también evolucionan hacia neumonías, aunque suelen ser cuadros menos graves que los de los adultos. A partir de los 10 u 11 años, se presentan los cuadros más graves, que se asemejan más a los de los adultos. En general, en las edades pediátricas los síntomas de Covid-19 que predominan son la cefalea, los vómitos, la linfopenia y las neumonías, que tienen unas características algo distintas a las de otros agentes bacterianos o virales.