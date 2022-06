Los planes (y los números) de la cumbre de la OTAN en Madrid

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images

Más allá de Rusia: la ‘otra’ agenda de decisiones

Pero se esperan más decisiones, al margen del efecto generado por la invasión rusa de Ucrania . No solo se mira al flanco este, también al sur, trabajando en un paquete de medidas para ayudar a Mauritania en sus capacidades de defensa, reforzando el esfuerzo para combatir el terrorismo en todas sus formas.

En IFEMA desfilarán no solo los 30 miembros, con sus jefes de Estado o de Gobierno. La organización espera la presencia de cerca de 50 delegaciones, con la presencia de estados de la UE no integrados en el bloque (Suecia, Finlandia, Austria, Irlanda y Malta) así como los titulares de la Comisión Europea (Ursula Von der Leyen) y el Consejo Europeo (Charles Michel). Se cuenta, incluso, con una invitación formal a Ucrania para que participe en la cumbre, pero la presencial de Volodimir Zelenski no podrá conocerse hasta última hora, en función de la evolución de la guerra, apunta Europa Pre