La 93ª edición no es sólo la de la pandemia, es también la más reivindicativa, con caras hasta ahora desconocidas para muchos y con más diversidad. Sólo cuatro de los 16 nominados lo han estado anteriormente, la mayoría son ajenos a Hollywood, muchos vienen del cine independiente y, por primera vez en la historia, dos mujeres luchan por ser las mejores directoras, Chloé Zhao y Emerald Fennel.

Aunque si en algo ha beneficiado la pandemia a los Oscar —si es que se puede decir así— ha sido en acabar, por ahora, con el ‘tráfico de influencias’. Publicistas y críticos no han podido coincidir tanto en los eventos esta vez.

“Cualquier otro año podríamos haber visto a la Kate Winslet de Ammonite o a la Amy Adams de Hillbilly Elegy encender la temporada de premios sólo por el poder de la fama, pero las críticas moderadas de ambas películas han mantenido a raya a los votantes”, explica The Hollywood Reporter .

Cómo será la gala

Se celebrará al aire libre, en la estación central de trenes Union Station (Los Ángeles). Además, habrá conexiones en directo con el Teatro Dolby, el tradicional escenario de los Oscar. Los organizadores de la gala explicaron en un comunicado que buscan que la ceremonia “parezca una película, no un programa de televisión”. Serán, de hecho, “tres horas de entretenimiento” en formato panorámico.

Sorpresa. Hollywood ha querido marcar la diferencia. El resto de premios ha estado caracterizado por las videollamadas, pero los Oscar no renuncian a la presencia de sus estrellas. Adiós a los problemas técnicos que pueda ocasionar Zoom. Para una vez que se celebran al año, quieren hacerlo a lo grande, dentro de lo que permita el protocolo sanitario.

La Academia, tras las críticas por no aceptar videollamadas en la gala, anunció a finales de marzo que habilitarán dos espacios en Londres y París para que los nominados que no puedan viajar a Estados Unidos estén presentes. Conectarán vía satélite.

Las bazas de los nominados: qué dicen las quinielas

Los expertos cinematográficos lo tienen claro. Según ellos, Nomadland será la gran protagonista, con el Oscar a Mejor película y Mejor director, tras arrasar en la temporada de premios. Su emotividad, su denuncia social, su potencia visual y el dibujo de su personaje femenino parece haber calado tanto como su directora, la china Chloé Zhao, que en el año 2000 se mudó a Estados Unidos para darse cuenta de que el sueño americano no era tan idílico, como publicó Vulture .

Sin embargo, en los Oscar no hay nada escrito. Si se habla de inclusión, Judas y el mesías negro tiene muchas bazas. Todos sus productores son afroamericanos, algo que no ha ocurrido hasta ahora en la historia de los galardones, y aborda la historia del partido Panteras Negras, del líder y activista negro Fred Hampton. Además, lejos de ser un biopic clásico de Hollywood, su director siempre lo ha definido como un thriller. Es decir, ha utilizado el género para contar la vida de un personaje real. De Sound of Metal poco o nada se habla en estas dos candidaturas.