Claves del nuevo Bachillerato: ¿cuántas modalidades hay? ¿con cuántos suspensos se adquiere el título?

Nuevas reglas para los estudiantes de Bachillerato. El borrador del real decreto elaborado por el Ministerio de Educación se ha enviado este jueves a las comunidades para que realicen sus aportaciones.

La meta de la etapa no será “la mera adquisición de contenidos”, sino aprender a utilizarlos para solucionar “necesidades encarnadas en la realidad”, señala el documento.

¿Qué cambia? Estas son las principales modificaciones introducidas:

Se podrá tener la titulación con un suspenso

La obtención del título requiere de la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos; no obstante, contempla que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la titulación de un alumno que haya superado todas las materias salvo una.

Para esto último deben cumplirse las siguientes condiciones: que el alumno ha alcanzado los objetivos y competencias adecuados a este nivel; que no haya habido una inasistencia continuada y no justificada; que se haya presentado a las pruebas y hecho las actividades necesarias para su evaluación y que la media aritmética de las calificaciones en todas las materias sea igual o superior a cinco.

A efectos del cálculo de la calificación final de Bachillerato, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada.

Excepcionalmente, se podrá cursar en tres años

Aunque Bachillerato son dos cursos, excepcionalmente el borrador de real decreto da la opción de hacerlo en tres años a alumnos que cursen la etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música; que acrediten la consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento; que precisen una atención diferente a la ordinaria por tener alguna necesidad de apoyo educativo y que aleguen otras circunstancias que justifiquen la aplicación de esta medida.

Los alumnos podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años, consecutivos o no.

Más modalidades

Se amplían las modalidades del Bachillerato, que serán Artes, Ciencias y Tecnología, General y Humanidades y Ciencias Sociales.

Artes se desdobla en dos: Artes Plásticas, Imagen y Diseño, y la otra a Música y Artes Escénicas. Los centros ofrecerán todas las materias y vías, y solo se podrá limitar la elección cuando haya un número insuficiente de alumnos.

Cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones organizativas, las administraciones educativas facilitarán que se pueda cursar alguna materia mediante educación a distancia o en otros centros escolares.

Las materias de primer curso comunes a todas las modalidades serán las siguientes: Educación Física; Filosofía; Lengua Castellana y Literatura I y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura I; Lengua Extranjera I.

Las materias comunes de segundo curso serán Historia de la Filosofía; Historia de España; Lengua Castellana y Literatura II y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura II; Lengua Extranjera II.

Se podrá pasar de 1º a 2º con dos suspensos

Los alumnos pasarán 1º a 2º cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las pendientes de primero.

Los estudiantes que al término de segundo tuvieran algunos suspensos podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las asignaturas superadas o podrán optar por repetir el curso completo.

Evaluación de aprendizaje continua y diferenciada

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias. El profesorado de cada asignatura decidirá, a final de curso, si el joven ha logrado los objetivos y el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.

Prueba extraordinaria

El alumnado podrá hacer una prueba extraordinaria de las suspensas.

Horas por contenidos

Las horas por contenidos básicos se reparten de la siguiente: Educación Física (35); Filosofía (70); Historia de la Filosofía (70); Historia de España (70); Lengua Castellana y Literatura (210); Lengua Extranjera (210), y para cada una de las seis materias de modalidad sumarán 87,5 horas.