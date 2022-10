Brasil vota: el retorno ilusionante de Lula promete barrer la decepción del ultra Bolsonaro

Los números cantan un escenario que no es nuevo, en realidad: Bolsonaro ganó en las elecciones de 2018 con el 55% de los votos pero porque no se presentaba Lula. Sencillo y claro. Si no, hubiera perdido. El mítico sindicalista, que ya había estado en el poder entre 2003 y 2010, quiso repetir, pero el cerco judicial por supuesta corrupción lo llevó a la cárcel sin posibilidad de ser candidato. Su sustituto, Fernando Haddad , cargó con el peso de la culpa y la falta de carisma y Bolsonaro venció.