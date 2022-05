Colombia acude a las urnas deseosa de un cambio social, con los jóvenes como clave

Todas las encuestas coinciden en mostrar a Petro (Pacto Histórico) como favorito para ganar las elecciones, aunque no lo conseguiría en la primera vuelta: obtendría entre el 37,9% y el 48% de la intención de voto, según las distintas empresas encuestadoras. Al no tener la mayoría absoluta, debería concurrir a la segunda vuelta, el 19 de junio.

Los colombianos no quieren más uribistas -los seguidores del expresidente Álvaro Uribe -, la tendencia conservadora que ha llevado el timón en la última legislatura, que no ha logrado ni tener un candidato en esta convocatoria y ha tenido que integrarse bajo la marca de Gutiérrez, donde suman cinco derechas atomizadas. Está pasando en gran parte de América Latina : la época del neoliberalismo ha arrasado el continente, las calles arden y toca mover ficha. Colombia acumula tres años de protestas sociales, de universitarios a maestros, pasando por jubilados y madres, desencantados porque el país crece económicamente (a un ritmo del 8%) pero la riqueza llega a los de siempre.

Los de abajo no soportan que haya 20 millones de pobres, que se asesine a líderes indígenas o ambientales porque se explotan sus recursos, y se ha consolidado una clase media que, teniendo para vivir, se cuestiona fuertemente el estado de los servicios públicos y la corrupción. Los jóvenes son determinantes en estos comicios: casi nueve millones de votantes colombianos tienen 28 años o menos, una cifra nunca antes alcanzada. Son un cuarto del electorado. Son muchos en número y también en fuerza: la de las redes sociales que usan profusamente, la del futuro prometido y no dado, que que aboga por superar las diferencias raciales y sociales, firmada ya hasta una paz con las FARC , y quieren pasar página, pero todos.

El ingeniero Hernández es imposible de situar. Exalcalde de Bucaramanga y llamado el Donald Trump colombiano -salvando todas las distancias-, sí que insiste en que ese descontento necesita respuestas, pero no desde el flanco de la izquierda. No quiere a los partidos tradicionales, pero su política no está clara, frustración aparte, pero se acerca al centro-derecha, derecha o uribismo desencantado. Cuenta con un apoyo valioso, el de Ingrid Betancourt, que fue secuestrada por las FARC y renunció a la carrera presidencial al ver que no llegaría ni al 1% de los votos.