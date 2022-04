Las claves del espionaje a los líderes independentistas con Pegasus

Europa Press News via Getty Images

En la investigación se detalla que se han podido demostrar 51 infecciones de móviles con Pegasus, y al menos otros 12 intentos de infección, mediante correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, aunque no se ha podido demostrar que los terminales fueran finalmente afectados.

¿Qué es Pegasus?

Una de las maneras en las que Pegasus entra en los dispositivos, según explicó John-Scott Rialson, de The CitizenLab, es enviando un mensaje o un correo con un enlace, en el que si la víctima hace click, el dispositivo pasa a estar infectado y Pegasus ya puede tener acceso a toda la información.

Según El País , el CNI pidió comprar Pegasus para poder espiar en el extranjero. Según dicho medio, el servicio secreto pagó cerca de seis millones de euros para adquirir el equipo de espionaje informático. El CNI solicitó la adquisición de este programa alegando que su uso no estaba destinado a España, sino al extranjero.

La reacción de la Generalitat

En una entrevista en RAC1 , el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido una investigación interna e independiente para determinar quién ordenó el presunto espionaje, quién lo conocía, a cuánta gente se le ha intervenido el teléfono móvil, qué datos se han intervenido, y que se asuman las responsabilidades necesarias. Si no, ha advertido de que “será muy difícil” que ERC continúe dando estabilidad parlamentaria al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La respuesta del Gobierno

La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en España ni se espía ni se escuchan las comunicaciones “si no es al amparo de la ley y del derecho”. “Aquí no se pueden limitar derechos y libertades individuales si no es con el amparo de la ley y con una decisión judicial motivada”, recalcó.