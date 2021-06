Las ocho claves de la reunión entre Biden y Putin

BRENDAN SMIALOWSKI via AFP via Getty Images

Putin y Biden se saludan antes de su reunión

No se aman, pero “hablan un mismo idioma” y no quieren una nueva Guerra Fría. Algo es algo, tal y como estaba el ambiente. La reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin, o lo que es lo mismo, EEUU y Rusia, ha sido “cordial”, “honesta”, “productiva” y varios adjetivos más que invitan al optimismo.

Ambos países se han mirado a la cara este miércoles en Ginebra, Suiza, terreno neutral por antonomasia, en su peor momento diplomático desde, precisamente, la Guerra Fría. Y por ahora las aguas parecen calmarse.

Durante tres horas y media, menos del tiempo previsto, ambos líderes han conversado junto a sus responsables de Exteriores y equipos más cercanos. La abrupta finalización del encuentro invitaba a pensar en un desacuerdo evidente, pero el tono de Putin, primero, y de Biden, minutos después, ha dejado claro que no. Que el encuentro ha servido para mucho. Sobre todo, viniendo de donde venían.

La vuelta de los embajadores a Moscú y Washington

Las tensiones entre el Kremlin y la Casa Blanca se dispararon en marzo después de que Biden llamara “asesino” a Putin, tras lo cual Moscú llamó a consultas a su embajador, y recomendó al responsable de la legación estadounidense que abandonara el país.

Solo un mes más tarde, Washington impuso sanciones a Rusia y expulsó a diez diplomáticos por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, su supuesto papel en el ciberataque masivo de SolarWinds y sus acciones en Ucrania y Afganistán, a lo que el Kremlin respondió con medidas similares.

Ahora las cosas vuelven a una situación ‘normal’ (aún es pronto para decir buena). “El problema está resuelto”, ha remarcado Putin, si bien no ha podido o querido dar una fecha concreta para hacer efectiva esa vuelta a la normalidad diplomática.

Seguridad estratégica

Los dos países comenzarán una ronda de consultas sobre estabilidad estratégica y ciberseguridad, algo que Putin ve “sumamente importante”. “Es importante para todo el mundo en general y para Rusia y Estados Unidos, en particular”, ha hecho hincapié. Un gesto relevante tras la continuada sombra de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.

Biden y Putin han ido un paso más allá de las buenas intenciones para firmar una declaración conjunta en materia de seguridad. “Rusia y EEUU han demostrado que aun en periodos de tensión son capaces de lograr progresos en el cumplimiento de objetivos comunes para garantizar la predictibilidad en el ámbito estratégico, disminuir los riesgos de conflicto armados y la amenaza de una guerra nuclear”, recoge el documento.

No habrá otra Guerra Fría

Nadie la quiere, pero ha sido Biden el que le ha puesto más entusiasmo al explicarse. “Esto no es una Cumbayá, como decíamos en los sesenta, no nos vamos a abrazar, pero ni a ellos ni a nosotros nos interesa entrar en una nueva Guerra Fría. Tu país no es el mío y los dos lo pensamos”.