Ómicron ya está en España: qué va a pasar ahora y otras preguntas sobre la variante

Con respecto a los españoles que siguen en los países afectados, Exteriores ha confirmado que se proporcionarán huecos en vuelos comerciales de regreso. Y “donde no haya vuelos comerciales, vamos a fletar un avión específicamente para repatriar a los españoles que estén allí”, ha detallado el ministro José Manuel Albares. Es el caso de Mozambique, donde se reservará un avión para 288 pasajeros y que se abrirá a otros europeos que regresen a sus países, como apunta RTVE.

Para Pedro Gullón este cierre no es acertado. “Primero porque el virus ya estará circulando por otros lugares y porque además me parecen medidas un tanto racistas. Cuando la variante delta plus de Reino Unido no se cerraron rutas. Con tan pocos datos como hay no podemos actuar así, porque además, no es del todo útil, los vuelos solo van a retrasar un poco su expansión”, explica.

“Lo que hay que hacer es seguir el consejo de la OMS: controlar la transmisión que ya existe más allá de ómicron, reforzar la vigilancia genómica y donar vacunas a los países en desarrollado. Ya se ha visto el efecto de la muy baja cobertura en África. Esta es la clave hoy día y no aprovechar el miedo social”, remata Gullón.

Qué se sabe del efecto de las vacunas

Es demasiado pronto para saberlo, sostienen epidemiólogos y representantes de las farmacéuticas, que continúan recabando información de la variante para someterla a pruebas con los antivirales ya existentes. De momento, llaman a la calma y a seguir vacunándose para limitar las opciones de contagio.

El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica (NICD, por sus siglas en inglés) apuntó en un primer comunicado que según su experiencia en mutaciones como esta “la evasión parcial a la inmunidad es probable, pero es probable que las vacunas aún ofrezcan altos niveles de protección frente a la hospitalización y la muerte”.