Clemente Lequio aclara la polémica generada por su último vídeo: "Yo no hago demagogia"

“Hoy me he despertado con comentarios de alguna gente que dice que estoy gordo. Sí, estoy un poco gordo pero a mí no me importa”, dijo entonces en referencia a su físico. El joven acabó la publicación pidiendo “un minuto de silencio” por estas personas y resaltando que lo importante era “tener trabajo”.

“Vivo en Estados Unidos y estoy casado”, ha señalado. “Soy una persona muy discreta y no me gusta vender mi vida privada”, ha recalcado. “Estoy casado y yo no vendo mi vida privada, porque así he sido criado”, ha añadido.

Lequio ha explicado que ahora mismo es camarero porque decidió dejar de ser DJ para mantenerse lejos de la prensa, “alejado del cotilleo”.

El joven ha querido dejar claro que no mantiene ninguna mala relación con su padre. “Hay gente que dice que yo he dicho lo que he dicho y hago lo que hago para ir en contra de mi padre, pero yo con mi padre no tengo ningún problema. Es más, hablamos cada día”, ha recalcado.

Para concluir su vídeo, el hijo de Dell’Atte ha señalado el único tema del que no va a hablar: la muerte de su hermano Aless. “De la muerte de mi hermano yo no hablo más. He dicho solo una cosa que era solo para aclararla”, ha dicho con respecto a la publicación que hizo con respecto a su ausencia en el funeral.

Además, Lequio se ha sincerado sobre cómo vivió la dura pérdida desde Estados Unidos. “He sufrido mucho. He estado viviendo aquí encerrado en cuarentena sabiendo que a mi pobre hermano le faltaban semanas de vida”, ha confesado. “Cada uno vive el drama como lo vive y ha sido de verdad un trauma del que tanto yo como toda mi familia nos estamos recuperando, y todavía estamos sufriendo. Yo sufro mucho, pero tengo que seguir adelante porque tengo una familia”, ha añadido.