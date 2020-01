Coalición Canaria cambia su voto y votará 'no' a la investidura de Sánchez

La diputada nacionalista canaria Ana Oramas cambiará el sentido de su voto en la investidura de Sánchez y pasará de la abstención al no al dirigente socialista, según ha avanzado durante el pleno que se está celebrando en el Congreso. Coalición Canaria había comprometido su abstención el próximo martes.

En su intervención tras el discurso de Sánchez, Oramas le ha avanzado al presidente en funciones su giro: “Le digo no, no, no y mil veces no. No pienso traicionar a este país, ni a sus ciudadanos. No voy a traicionar a Canarias a cambio de que usted cumpla con sus fueros, porque están muy por encima de usted, señor Sánchez. Su ambición de poder es inmensa. Lo está demostrando, porque hay límites que no se pueden sobrepasar. No voy a ser cómplice de ello”.

El Consejo Político Nacional de Coalición Canaria acordó este viernes la abstención en la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, según anunció el secretario general de los nacionalistas, José Miguel Barragán. La decisión la tomaron por unanimidad los 100 miembros del Consejo.

Eso sí, el partido facultó al secretario general para que, “en el caso de que se produzcan cambios sustanciales en el escenario político y se altere la actual matemática parlamentaria o de que se reabra la negociación de aquí al momento de las votaciones, pueda valorarse si se mantiene la abstención”.

Según explicó Barragán la abstención se fundamentó en considerar “claramente insuficiente” para el partido el contenido del documento que remitieron el pasado día 30 los negociadores socialistas.

“Ese documento elimina, a nuestro juicio buena parte de las concreciones de desarrollo del REF y el Estatuto que estaban recogidas en el documento remitido por CC-PNC y NC dejando su contenido en un listado de buenas intenciones que no pueden ser suficientes para el sí”, indicó.