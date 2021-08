La primera de ellas, como hemos indicado, es que son presentados como “no hombres”, es decir, como hombres que no lo son, que contienen los elementos formales para serlo, pero carecen de los valores y de los elementos que definen la identidad masculina. Serían una especie de “hombres de garrafón” en los que el contenido no se corresponde con la etiqueta.

La segunda es que se trata de personas sometidas a las circunstancias, es decir, que no responden como lo haría un hombre, el cual actuaría desde el criterio, la determinación y la voluntad, sino que lo hacen bajo los elementos del contexto y los factores del momento, con lo cuál se manda el mensaje de que no son responsables de una conducta que ha sido impuesta por los acontecimientos. Esta es la razón por la que este tipo de homicidios son presentados con tanta frecuencia como causados por las circunstancias, no por su voluntad, argumento que siempre ha estado presente en la forma de considerar los homicidios por violencia de género, como por ejemplo, cuando se habla de “crimen pasional”, de “arrebato”, de “obcecación”, de “tras una fuerte discusión”... Todo ello busca presentar a los elementos del contexto como responsables de la conducta violenta, no la decisión y voluntad del hombre que la ha materializado.