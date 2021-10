Coca-Cola de butifarra

El éxito de la iniciativa de ERC predice que es posible que sea de nuevo usada en el futuro. De hecho, ¿por qué limitarse a Netflix y no hacer exigencias también a las productoras estadounidenses? Estas grandes majors distribuyen sus largometrajes sin ofrecer ninguna ganancia a los países en donde se lucran. ¿Y por qué limitarse al idioma y no incluir los argumentos, los personajes, los escenarios? En los inicios del cine, el gordo Oliver Hardy y el flaco Stan Laurel rodaban diferentes versiones de sus filmes para cada país, hablando sus idiomas y adaptando las tramas. ¿Por qué no blindar también que las majors incluyan a Cataluña en sus guiones si quieren exhibir aquí sus películas? Ahora que se va a crear un/a nuevo/a 007, ¿por qué no exigir que sea catalana la estrella del MI5, al menos en la versión que se vea en nuestro país?

Tras el fin del primer gran ciclo del Marvel Cinematic Universe habrá que reconstruir el grupo de los Vengadores. Con el Capitán América fuera de combate, ¿por qué no obligar a Marvel a crear un Capitá Catalunya nacido en Vic, que tenga el superpoder… no sé… de atrapar a los supervillanos lanzándoles superlazos amarillos en los que queden enredados? ¿Godzilla emergiendo en la Costa Brava y siendo vencido por la Colla de Castellers de Cadaqués? Con todos los juguetes que han aparecido en las entregas de “Toy Story”, no hay que ser muy perspicaz para echar en falta un caganer como compañero de aventuras de Buzz Lightyear, ¿qué es, que no le parece suficientemente relevante a Gabriel Rufián este asunto como para incluirlo en las negociaciones con el PSOE?