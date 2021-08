Muchos alucinan con lo que ha visto una tuitera en un coche aparcado en Burriana

“Literalmente lo mejor que he visto en Burriana en años”, escribió junto a una imagen que ha arrancado una sonrisa a muchos. En ella se ve un coche negro con un parasol puesto... pero no uno cualquiera, sino uno con una imagen de la entrevista a Bárbara Rey en Sálvame Deluxe (Telecinco) en 2011 en la que confirmó que había tenido “una noche de amor” con la colaboradora Chelo García-Cortés .

En cuestión de tunning y decoración de coches se ha visto casi de todo, pero lo que ha captado una tuitera en un vehículo de Burriana (Castellón) se lleva la palma y no deja de sumar me gustas.

Literalmente lo mejor que he visto en burriana en años pic.twitter.com/GOo24tnvJr

“Es verdad. El polígrafo no miente. Tú y yo, Chelo, y te quiero y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido mucho más feliz, hemos tenido una noche de amor”, dijo entonces la vedette.

Tras ver la imagen del icónico accesorio, numerosos usuarios de Twitter la han compartido afirmando que quieren uno igual. “Si me queréis, regaládmelo”, “Lo necesito”, o “A sacarse el teórico YA” son algunos de los cientos de comentarios que ha suscitado la foto.

Recientemente Chelo García-Cortés dio más detalles sobre aquello en el programa Estirando el chicle. “Fue el momento más heavy de mi vida”, confesó, a lo que añadió que no había sido una noche, sino varias.