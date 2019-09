Colaboradores de 'El Chiringuito' cargan duramente contra 'Maldini' por sus críticas al programa

Colaboradores del programa El Chiringuito de Mega, presentado por Josep Pedrerol, han cargado duramente contra el periodista Julio Maldonado ‘Maldini’ por las críticas vertidas contra el programa en una entrevista en el diario El Mundo.

Maldini fue preguntado por “el estado del periodismo deportivo” tras el cierre de su programa, Fiebre Maldini, que se emitía en Movistar+.

Esta fue la respuesta del periodista:

“Algo dice, aunque debemos reconocer que era un programa para un nicho de gente muy específica con una audiencia limitada. Pero, sí, se está tendiendo a programas tipo El Chiringuito, que yo respeto pero no veo. No es periodismo sino un show. Yo llego a casa después de comentar un partido de Champions y prefiero poner otro partido que ponerme a ver a Roncero pegar gritos, y mira que quiero a Roncero. Está bien, sobre todo para gente que ve el fútbol desde un punto de vista superficial y con la bufanda de su equipo puesta. Es respetable, no matan a nadie, pero tomárselo en serio sería absurdo. Sin embargo, mucha gente piensa en el periodismo deportivo y piensa en eso. Y es un problema gravísimo. Hay buen periodismo deportivo si sabes encontrarlo, pero te obliga a buscarlo”.