Colate Vallejo-Nájera revela que sufrió abusos sexuales con 13 años

“No sé dónde quería llegar, pero lo consiguió. Me marcó y me cambió la vida deportiva y me obligó a rechazarlo y salirme de ese ambiente que era mi favorito”, dijo en Socialité (Telecinco) , programa al que acudió a presentar el libro.

En su libro, Colate también habla de su experiencia en el mundo de la noche y qué relación llegó a tener con las drogas. “He tomado drogas de diseño y todo lo que había en ese momento. No lo niego, pero como digo, con control. Nunca me he sometido a ellas y de eso me siento orgulloso”, señala en el libro en el que recalca que lo hizo para aguantar un tren de vida cargado de viajes, lujo y fiesta.