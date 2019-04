"Coloca este lado hacia abajo": ¿por qué aparece este mensaje en las palomitas de microondas?

Seguro que te has preguntado mil veces por qué sólo uno de los lados del paquete de las palomitas de microondas es el indicado para colocarlo hacia abajo. ¿Qué pasa si no sigo las instrucciones del mensaje? Y por mucho que te lo planteas, el paquete no te saca de dudas: no aparece ninguna explicación, más allá de la indicación.

Deja de calentarte la cabeza. Si no sigues las instrucciones, tu microondas no explotará y tampoco reventará la bolsa. La parte del paquete que hay que colocar hacia abajo contiene un material que absorbe las ondas y hace que suba la temperatura dentro de la bolsa.