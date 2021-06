La manifestación de Colón, con lupa: 9 cosas que nos han llamado la atención

El nuevo generador ha sido recibido entre gritos, cánticos, vivas a España y mucha euforia. “Ha sido aposta para calentar el acto”, ha dicho alguien ya con el micrófono. Nadie se ha reído.

2. Los menores de la Legión

Como en toda manifestación en la que participa vox, no han faltado representantes de los legionarios. El HuffPost ha intentado hablar con ellos pero sólo ha podido grabar un testimonio ya que el resto eran menores de edad.

No han sido los únicos chavales en el acto. Decenas de niños pequeños acudían con sus padres y pedían por favor llevarles la bandera y ondearla. Muchos adolescentes se hacían fotos para instagram posando con sus pancartas de “Sánchez dimisión”. El postureo también estaba presente.

3. La “originalidad” de los outfits

Es imposible no fijarse en las elecciones de look premeditadas de las señoras que han acudido a la manifestación. El rojo y el amarillo han sido los colores más elegidos, obvio. Quien no los combinaba en la ropa, lo llevaba de pulsera, cinturón o goma de pelo. Por no hablar de los perros cuyo paseo mañanero se ha convertido en un desfile patriótico de animales con banderas colgadas o correas con la bandera.

Pero el verdadero ganador es este: