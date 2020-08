Es escalofriante. Más de 800.000 personas han muerto por coronavirus (oficialmente) en todo el mundo y ha causado estragos en la economía. Y, desde que surgió el peligro, aún no he visto a ningún presidente hablando del punto más importante que debemos tener en cuenta para que esto no vuelva a suceder.

Algunas personas piensan que este tema incómodo desaparecerá por sí solo si no se habla de ello. Sin embargo, los expertos estiman que el ritmo de surgimiento de pandemias va a acelerarse si no se aborda el problema de la adicción a la carne.

Teniendo en cuenta la clara relación entre estos virus mortales y la industria de la carne, creo que es hora de actualizar un lema vegano: comer carne no solo es un crimen, también es un suicidio.

Las cinco mayores industrias de carnes y lácteos del mundo producen más emisiones que las petroleras ExxonMobil, Shell o BP. La agricultura animal produce más gases de efecto invernadero que la combinación de todos los medios de transporte. También produce grandes cantidades de óxido nitroso, un gas 310 veces más poderoso que el dióxido de carbono a la hora de aumentar la temperatura de la atmósfera.

La industria de la carne mata a 70.000 millones de animales al año, provoca pandemias y destruye el planeta. ¿Vale la pena ese sacrificio para que puedas seguir comiendo beicon? Cada vez hay más sucedáneos veganos. A todo el mundo le gusta la comida sabrosa. Si ahora es posible hacerlo sin matar animales, fomentar pandemias y destruir el planeta, ¿por qué no lo haces?

Las únicas personas que se benefician, (a corto plazo, al menos) de que sigas comiendo carne son los grandes empresarios que generan fortunas a base de muerte y destrucción. Siguen confiando en que no te des cuenta de la relación entre el último suspiro de los animales en los mataderos y el último suspiro de tantas personas en los hospitales, y se seguirán riendo de nosotros mientras cuentan billetes hasta que todos conozcamos el daño ambiental que causan.

A medida que más gente despierta, el consumo de carne y lácteos disminuye y crece el veganismo. Algún día llegará un punto de inflexión. Las generaciones del futuro mirarán los mataderos y las ganaderías intensivas de nuestra época y se sorprenderán por lo poco civilizados e ignorantes que somos. Les resultará horrible que haya sucedido esto y tanta gente haya guardado silencio y la gente se preguntará por sus ancestros. ¿Hasta cuándo vas a seguir financiando esta muerte y destrucción por un bocata de beicon? ¿En qué lado de la historia quieres estar?

Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Reino Unido y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.