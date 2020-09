Comienza el curso: cómo volver a las aulas sin miedo

Interrogantes

Algunas de las medidas acordadas por las administraciones públicas para la vuelta a las aulas plantean ciertos interrogantes en la comunidad educativa y en las familias. No obstante, esta situación implica desafíos y puede ser aprovechada para consolidar cambios en el sistema educativo que los maestros llevan años reclamando. Por ello, este es un momento que también puede enseñarnos cosas nuevas.

Incertidumbre ante lo desconocido

Como se suele decir “el miedo es libre” y en este caso, además, razonable, pues no solo está pendiente el progreso de una generación, si no la salud de todos, algo que genera una serie de emociones mucho más difíciles de gestionar.

No obstante, para poder enfrentarse a esta nueva situación de la forma más adecuada posible, no debemos abandonar una visión optimista y flexible.

Periodo de adaptación y nuevas formas de enseñar

El rechazo a la educación online, si la necesidad nosanitaria requiere de su puesta en marcha o como un complemento a la presencialidad, no ayudará a aprovechar un recurso que cada día cuenta con un mayor número de herramientas, que permiten poner en práctica metodologías innovadoras que favorecen el aprendizaje.

No obstante, tenemos que tener en cuenta que un buen modelo online no consiste en un simple traspaso de lo presencial a la red, en la que se dan una serie de clases virtuales y se proponen unos pocos ejercicios, si no que es necesario que haya una estructura sólida, con una plataforma que permita dinamizar el proceso de aprendizaje, un adecuado modelo pedagógico y una red de apoyo, acompañamiento y orientación educativa que cree un espacio apropiado para el aprendizaje.