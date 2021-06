¿Cómo actuar si te encuentras un pájaro herido?

A. Martin UW Photography via Getty Images

Apareció la mañana de un domingo, al principio de la primavera. Afortunadamente era temprano. Estaba solo en medio de una acera y no se movía. Era una pequeña cría de vencejo que seguramente había caído del nido al intentar alzar el vuelo demasiado pronto.

Muchas personas desconocen que existe este tipo de centros donde poder llevar a cualquier ave que hayamos encontrado herida o incapaz de volar por diferentes causas. Es habitual que cuando alguien tropieza con alguna de ellas, se aleje del lugar sin ni siquiera tocarla o, en el mejor de los casos, deje a su lado un recipiente con agua y pan con la esperanza de que no muera por hambre y deshidratación. Algo que no ocurrirá, pues generalmente el ave no ingerirá nada y se quedará inmóvil hasta que la muerte venga a buscarla.