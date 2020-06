Cómo aplanar la curva de la inactividad física

TuiPhotoengineer via Getty Images

Enfermedades de transmisión social

No obstante, no es la única pandemia presente en nuestro día a día. Las enfermedades crónicas, a pesar de no estar causadas por un agente infeccioso, se expanden como plagas. Tanto es así que un sector de la ciencia propone que se denominen enfermedades de transmisión social.