Cómo arrecia la tormenta ecológica

La emergencia climática ha desaparecido una vez más, y ahora todo el mundo habla del confinamiento, las mascarillas o los ventiladores, en pocas palabras, de cómo sobrevivir al “coronagedón”. Esto es una desgracia particularmente desastrosa para el movimiento por el clima, cuyo momento de gloria se desinfló en un instante cuando estalló la pandemia. Ahora no tenemos huelgas de Fridays for Future, acciones de Extinction Rebellion, sentadas por el clima… todo el movimiento se ha paralizado. No hay nada que celebrar en este sentido.

A.L.: Su libro El progreso de esta tormenta es una crítica muy dura contra el sociólogo francés Bruno Latour, al que acusa de eximir de responsabilidad a quienes causaron la crisis climática al concederle excesivo protagonismo a los agentes no humanos.

A.M.: Nunca he estado en contacto con Latour y puede que él no conozca mi obra. Trabajamos en esferas académicas bastante distintas. Recientemente, he visto cierta convergencia en nuestros puntos de vista sobre la política climática, incluso en lo que deberíamos hacer después de la coronacrisis. En todo caso, no considero estos desacuerdos filosóficos excesivamente importantes y dudo que vuelva a escribir algo tan esotérico como este libro.

He pasado los dos últimos años escribiendo cosas de más relevancia inmediata para el movimiento del clima con el que me identifico. Uno de esos escritos será el libro How to Blow Up a Pipeline: Learning to Fight in a World on Fire, que publicará Verso a finales de este año. El otro es un estudio de la extrema derecha en la crisis del clima: White Skin, Black Fuel: On the Danger of Fossil Fascism, escrito junto al colectivo Zetkin, y saldrá en Verso a principios del próximo año. Creo que esas cuestiones son de mayor calado que pensar si las cosas tienen “agencia” o no, y Latour podría tener posiciones parecidas a las mías en esos temas más concretos.

A.L.: Su libro más reciente es una continuación de su obra Capital fósil, ¿no es así?

A.M.: Sí. Tenía en mente la típica resistencia a las máquinas de vapor y por eso creo que es importante recuperar la tradición de aquella lucha ejercida en los albores de la maquinaria alimentada con combustibles fósiles. Desmonto la idea de que esas tecnologías han evolucionado de forma natural, cuando en realidad fueron intensamente rechazadas, a veces incluso a través de la violencia. El movimiento climático actual es heredero de esa resistencia.

A.L.: ¿Cómo explicaría el negacionismo climático?

A.M.: Este movimiento ha sido una fuerza organizada desde el principio. Las empresas de combustibles fósiles lo impulsaron como un proyecto deliberado para socavar la ciencia climática y detener sus acciones. Esta historia está bien documentada y la revisitaremos en White Skin, Black Fuel. En los últimos años, el negacionismo climático se ha trasladado de las empresas a la extrema derecha. Los principales exponentes de esta posición son ahora Trump y Bolsonaro, así como sus equivalentes en la escena política europea: partidos como Alternativa para Alemania, Vox, Foro para la Democracia o Demócratas de Suecia. En este sentido, el negacionismo climático se ha radicalizado, mezclándose con las corrientes racistas y misóginas de la extrema derecha, y ha aumentando su protagonismo en nuestra parte del mundo… hasta la covid-19. Veremos cómo sobrevive a la pandemia.