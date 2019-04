Cómo conciliar en cinco cómodos pasos

Cuando digo que acabo de publicar un libro sobre conciliación (Conciliaqué. Del engaño de la conciliación al cambio real. Ed. Litera), los que no tienen hijos me dicen. ”Ah, muy interesante, pero eso tiene poco que ver conmigo”. Un par de minutos después estamos hablando de que los horarios laborales les impiden cuidar a su madre enferma como quisieran, que trabajar por la tarde hace que tengan poca vida social o no coincidan con su pareja, o que lo poco que ganan les impide independizarse. Entonces caen en la cuenta. La conciliación tiene que ver también con ellos. Tiene que ver con todos. Es una cuestión de derechos, no de circunstancias personales. Cada uno tiene las que puede o las que quiere. Pero, que no las usen para enfrentarnos. Divide y vencerás. No es práctico en este caso. Por eso la conciliación nos incumbe a todos.

1. Deja de decir: “Venga, es tarde, date prisa”

Si no conciliamos, no pensamos. Vamos con la lengua fuera día tras día, arrastrados por las circunstancias, capeando el temporal, a golpe de compra online veloz, de cena rápida, de baños con prisa, de conversaciones sin palabras. Sin pausa. Sin miradas. Solo, un: “venga, es tarde, date prisa”. Nos lo decimos a nosotros y lo escupimos a los demás. Hasta que se convierte en una frase más, sin apenas significado. Vivimos instalados en ella.

2. Apúntate o quítate del gimnasio (sin mala conciencia)

La capacidad de disfrute, disminuye. Se disparan las hormonas del estrés como el cortisol. Y buscamos mil maneras de contrarrestar su efecto. Por ejemplo, generando las hormonas del buen rollo, como las endorfinas, que se consiguen con el ejercicio físico. En un acto de heroicidad máxima, y después de ver si la economía lo permite, nos apuntamos al gimnasio más cercano de casa o del trabajo. Para poder conciliar, claro. Pero, ¡oh, sorpresa! Nunca sacamos tiempo, y cuando ya nos hemos cansado de pagar y no ir, nos quitamos. ¡Cuántos sentimientos de culpa y frustración en el camino!

Nunca hay tiempo. Y cuando sobra porque no tenemos trabajo, la preocupación nos mina de tal manera que somos incapaces de disfrutar de nuestras vidas. Lógico: los medios materiales son la base sobre la que construir cualquier historia vital. Andamos faltos de andamiajes.

3. Ten hijos o no los tengas, pero no los tengas para que te paguen la pensión

Insisten políticos como el líder del PP, Pablo Casado, que hay que tener más hijos para sostener el sistema de pensiones. “Tu coño es mi pensión”, rezaban los memes en las redes sociales con su imagen tras su exabrupto sobre el aborto y la amenaza de derogar la ley actual de plazos de 2010 si llega al Gobierno. No, señor Casado. No hay vuelta atrás. Las mujeres no vamos a dejar ir ni medio derecho ganado tras décadas de lucha y sufrimiento. El mismo que continúan padeciendo en países de Latinoamérica y El Caribe a cuenta, sin ir más lejos, de no poder abortar.