20 trucos para conservar más tiempo los alimentos frescos

Aquí tienes una guía según tipos de alimentos para mantener su calidad de forma segura.

Fruta, verdura, hierbas, champiñones y vegetales de hoja verde

1. Coloca papel de cocina en el cajón de las verdura

¿Alguna vez has ido a preparar una ensalada, has abierto el frigorífico y te has encontrado lechuga pocha y ennegrecida? Pues si prestas atención, no te volverá a ocurrir. Si colocas un par de capas de papel de cocina en el cajón de las verduras, el papel absorberá la condensación que se forme en las frutas y verduras. Al estar húmedas, las verduras frescas se echan a perder mucho antes y generan mucho despilfarro cuando no se almacenan correctamente.