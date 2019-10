Cómo convencer a las personas y ser más persuasivo

Ya sea que tengas un proyecto emprendedor en solitario, tengas un negocio con más de un empleado o incluso trabajes para otra persona y quieras crecer profesionalmente, tienes que aprender a convencer.

Porque toda la comunicación en el ámbito profesional busca alcanzar un resultado (vender, informar, capacitar, motivar, influir…). Un resultado que requiere siempre del apoyo de otras personas.

Dicho de otro modo, toda la comunicación profesional necesita ser persuasiva. Y si no sabes cómo persuadir a las personas o convencerlas de tus ideas, estás perdiendo tiempo, dinero y oportunidades de crecimiento.

Pero eso no tiene por qué ser así. De hecho puedes convertirte en una persona más convincente y persuasiva que los demás si entiendes un principio básico:

Un pintor que vende su obra por decenas de miles de euros ha llegado a un nivel artístico de renombre porque primero ha entendido la ciencia detrás del trazo, de la luz, de la combinación de colores.

¿Qué significa esto? Que no tienes que tener don de palabra para convencer; ni siquiera tienes que ser una persona extrovertida.

Convencer a alguien de que compre lo que le ofreces comienza primero con entender una cosa: El orden de las ideas importa.

En el mundo de la consultoría estratégica como en el de la publicidad existe una secuencia que se utiliza con éxito para presentar las ideas y conseguir que las personas las compren gustosas. Y consiste en:

Imagina que eres asesor financiero que ofrece sus servicios a particulares para ayudarles a hacer crecer su patrimonio y así asegurar un futuro de abundancia económica.

Los profesionales resolvemos problemas para nuestros clientes, ya sean internos o externos y esos clientes compran lo que ofrecemos sólo en la medida en la que entienden que podemos ayudarles a resolver dichos problemas, o a alcanzar sus aspiraciones.

Es por eso que para captar la atención de las personas que no te conocen y despertar su interés por lo que vendes, tienes que darles contexto.

Esto es:

Ejemplo:

Para una pareja con dos hijos sé que la mera idea de no tener un colchón económico para el futuro puede generar intranquilidad. Y ciertamente, sabiendo que las personas de nuestra edad no podremos contar con las pensiones del estado, no planificarse a tiempo puede llevar a una familia a perder mucha calidad de vida con el paso de los años. Por suerte es posible asegurar un futuro tranquilo y de mucha holgura económica tomando decisiones inteligentes ahora. (acaba efecto de imagen)