"Como cuñado, ¿Feijoó o Ayuso?": es imposible ser más claro que Siro López al responder

Siro López ha sido el invitado de esta semana de Gabriel Rufián en La Fábrica, el programa de entrevistas que el político de ERC tiene en YouTube.

El periodista deportivo y el diputado han hablado de la actualidad deportiva, marcada por los famosos audios de Florentino Pérez que ha publicado El Confidencial hace unas semanas.

En cada programa, Rufián hace elegir a su entrevistado entre dos personas de distintos ámbitos. En esta ocasión, el político ha hecho mojarse a Siro López sobre política pero a su modo: ¿A quién prefiere como cuñado o cuñada, al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, o a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso?

Y López no ha podido ser más claro: “Como cuñado prefiero tener a Feijóo. Ayuso intentaría separarme lo más rápidamente posible para que no fuera cuñada mía. O sea que...”.

También ha hecho otras elecciones curiosas. Sobre si prefiere, para jugar una pachanga, a Íñigo Errejón o a Irene Montero, López también ha sido claro: ”íñigo hombre. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda además. Pero incluso, además de para no jugar una pachanga, también con Íñigo”.