¿Cómo descargar música gratis de forma legal en 2020?

Hoy en día, la piratería digital es uno de los principales males de la industria musical. Al descargar música de forma ilegal, estás perjudicando tanto a la compañía que creó la música, como al artista que la canta. Además, este tipo de descargas afecta a la calidad del audio de la música que escuchas y en muchas ocasiones, contienen virus letales que podrían afectar a tu dispositivo electrónico.

Es muy probable que alguna vez hayas descargado música ilegal, ya que existe un gran número de webs que te permiten hacerlo de manera fácil y rápida. Pero a pesar de ser algo tentador, no es una manera justa de apoyar a ese artista o grupo musical que tanto te gusta. Es conveniente saber que, dependiendo del país en el que te encuentres, descargar contenido digital de forma ilegal, puede traer graves consecuencias con la justicia.

¿Es un delito descargar música gratis?

Según la RIAA o Asociación de industria discográfica de Estados Unidos, la descarga de música ilegal es un grave delito en el que el usuario puede ser multado hasta por 150 mil dólares por pista de música. Incluso, aquellas descargas accidentales también se consideran un delito y en estos casos, los usuarios deben asumir las multas y penas de prisión.

Comprar música en tiendas y sitios de distribución legales, puede ser una excelente opción para protegerte de descargas accidentales. Sin embargo, ante la problemática, actualmente existe un gran número de webs y plataformas dispuestas a brindar contenido legal y gratis para que los usuarios puedan escuchar a sus artistas favoritos sin problema alguno.

Es importante destacar que, cada país tiene sus propias leyes y regulaciones con respecto a las descargas de contenido digital en internet. En algunos países descargar música gratis es legal bajo estrictas condiciones hacia el usuario, con el fin de proteger los derechos de autor de los artistas.

En el caso de países como Inglaterra, La SOCA (Agencia británica contra el crimen organizado) ha advertido que, aquellos usuarios que descarguen música de forma ilegal pueden enfrentar multas y penas de prisión de 5 a 10 años años, dependiendo de la gravedad del asunto. Incluso, han demostrado que tienen acceso a los datos de la conexión a internet de los usuarios, de manera que ellos pueden vigilar e investigar a los usuarios cuando existan sospechas de que estos infringen la ley.

Cómo descargar música gratis y legal en el 2020

Descargar música MP3 gratis de forma rápida y segura es fácil gracias a aplicaciones para descargar música gratis que utilizan un software “libre” para facilitar el proceso. Solo debes descargar la aplicación desde tu PC o laptop, y en el caso de los dispositivos móviles con sistema operativo de Android, estos pueden descargar la aplicación desde la Play Store. Una vez descargada la aplicación, se debe instalar en el ordenador y finalizado el proceso, estás listo para empezar a descargar música. Asegúrate que esta se encuentre en el formato deseado para evitar futuros inconvenientes.

MP3 music YouTube Downloader es un programa ideal porque puedes tener música directamente desde tu teléfono sin la preocupación de estar infringiendo con la Ley. De hecho, La Electronic Front Foundation advierte que, usar los servicios convertidores de videos de Youtube a mp3 no es ilegal, ya que estas no infringen sobre los derechos de autor y copyright. Sin embargo, como usuario debes estar comprometido a no realizar acciones adicionales que vayan en contra de las leyes y perjudiquen a la industria musical. Se trata de escuchar música sin lucrarse de los servicios y beneficios que ofrecen esta plataforma, como comercializar las canciones descargadas.

Ventajas de descargar música legal

Muchos no cuentan con dinero suficiente para pagar altas tarifas de suscripción a plataformas como Spotify y ante eso, acuden a plataformas gratuitas para descargar música y poder escucharla desde cualquier lugar o en cualquier momento. Al usar una plataforma lícita, estarás seguro de que no tendrás problemas legales que quitan altas cifras de dinero y traen consecuencias con la justicia.

Podrás reproducir tu música preferida y en trending topic sin hacerle daño o perjudicar a la industria discográfica, ídolos o artistas favoritos. Estarás seguro de que no estás descargando algún virus o archivo sospechoso que pueda hacerle daño a tu laptop u ordenador.

Te permite buscar cualquier pista o álbumes de artistas de forma sencilla y rápida, explorar recomendaciones de otros cantantes con base ens gustos y descargas previas. Algunas plataformas incluyen su propio reproductor de música, de manera que el archivo sea compatible con la aplicación y no tengas problemas para reproducirlo en tu teléfono posteriormente.

Adquirir los discos y comprar música es lo ideal para las industrias, pero siempre hay opciones viables para quienes no tienen las disponibilidades económicas para hacerlo. Por ello, asegúrate de contar con una plataforma segura y así, evitar problemas legales por disfrutar de tu música favorita en donde y cuando quieras.