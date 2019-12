Cómo detectar los síntomas de neurodegeneración

LightFieldStudios via Getty Images

El cerebro no envejece como el resto del cuerpo. No tiene canas o arrugas, pero sí sentimos que con el progreso de la edad algunas capacidades mentales se ralentizan. Por ejemplo, la memoria en el corto plazo (la que nos permite recordar números de teléfono) se ve resentida. Eso no tiene nada de preocupante, ya que es parte de un proceso normal que incluso podemos mejorar con entrenamiento y con recursos alternativos.