Le va mejor a los mentirosos y otras ocho verdades sobre las mentiras

Valentina Bielli via Getty Images/EyeEm

Todo el mundo miente pero pocos conocen las señales de la mentira. Si hay alguien experto en ellas ese es José Luis Martín Ovejero , experto en análisis del comportamiento no verbal. Entre otros méritos, se ha formado en detección de la mentira, por los responsables de las unidades de Análisis de Conducta de Policía Nacional y Guardia Civil y es capaz de leer a los políticos solo por sus gestos, como hizo hace unos días con Pedro Sánchez en su breve conversación con Joe Biden .

Que la persona no mire a los ojos no quiere decir que mienta

Esas frases tan comunes como ‘si no mira a los ojos’ o ’si mira hacia un lado es que la persona está mintiendo son tópicos muy extendidos que “hay que desterrar completamente”, en opinión de Martín Ovejero. “Han hecho mucho daño por ejemplo a la gente tímida a la que le cuesta mantener una mirada directa”, agrega.

Tampoco si se cruza de brazos

“Este es el mayor tópico sobre comunicación no verbal”, sostiene este experto acerca de si cruzarse de brazos significa un rechazo o una barrera. No hay investigación científica que lo respalde y puede ser incluso “una postura de comodidad”, por ejemplo, cuando una persona está sentada en una silla sin reposabrazos.

Sí admite que hay “tópicos con fondo de verdad”. En lo que hay que fijarse es en la reacción del cerebro ante un estímulo externo, como por ejemplo “si en una entrevista de trabajo el candidato está sentado tranquilamente con los brazos en los de la silla y cuando le hacen una pregunta muy incómoda o que le intimida se cruza de brazos”. Ahí sí hay un cambio de actitud que quizá esconda algo más, aunque no hay que olvidar que “el análisis es más complejo que lo que algunos defienden”.

Y si insiste en un “te juro que es verdad”, depende

“Tenemos que partir de cuáles son los patrones habituales de comportamiento y lenguaje de la persona”, expone Martín Ovejero. “Si la persona normalmente cada cuatro palabras intercala un ‘te lo juro’, no le daría más importancia. Pero si nunca lo dice y para reforzar una afirmación de la que cree que puedes dudar, utiliza este refuerzo de la credibilidad, ojo”, explica.

La mentira es contagiosa

Martín Ovejero pone el ejemplo de cuando, hablando con alguien, detectamos un engaño, como contarnos que estuvo en el cine en un momento en el que le vimos en una tienda, y luego dice que no vio a tal persona pero nosotros sí sabemos que estuvo con ella, el cerebro ‘caza’ esos engaños y piensa “si tú me engañas asiduamente y sin pudor, cuando me preguntes alguna cosa comprometida para mí, pues miento”.