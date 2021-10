Cómo detectar si tienes una relación tóxica con el deporte

Eso quizás te parezca absurdo, sobre todo si te has criado en la cultura del no pain, no gain (‘sin dolor no hay recompensa’) y de la disciplina estricta en el entrenamiento. Sin embargo, debes preguntarte qué “recompensa” esperas de una rutina de ejercicio que ni siquiera disfrutas. Aunque tu cuerpo cambie en el corto plazo, adelgazar a largo plazo es casi imposible si no te gusta lo que haces, por no hablar de que cambiar tu cuerpo no te va a cambiar la vida.