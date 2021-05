Cómo lograr dormir a tu bebé sin llantos

Isabel Pavia via Getty Images

Por sus ojeras los conocerás. Y por sus miradas de envidia a otros padres que pasean bebés profundamente dormidos en sus carritos. Y por su historial en Google de madrugada, buscando todas las explicaciones posibles a por qué sus hijos no duermen y métodos para lograr que concilien el sueño , desde el Estivill al oompa loompa .

Qué son las ventanas de sueño

Como recuerda Ana Planelles , de Ducha, cena y a dormir , “son rangos que se van aumentando a medida que crecen”: “Cada edad tiene su rango, pero cada bebé es un mundo, no tiene por qué tener la misma ventana siempre ni igual que la de el bebé de su clase de la misma edad”.

Por ejemplo, un recién nacido no aguanta más de 45 minutos o una hora sin dormir, por lo que mantenerlo despierto más allá puede ser sinónimo de drama. Según van cumpliendo meses los bebés van ‘aguantando’ más despiertos hasta solo necesitar una siesta o ninguna al día.

“Es importante que el bebé no supere las ventanas de sueño que le toca por edad. Si nos pasamos, el bebé comenzará a general cortisol y esto quiere decir que se sobreactivará, estará más irritable y le costará más dormirse”, advierte Sesé.

Cómo saber si el bebé tiene sueño

No todos los bebés expresan que tienen sueño como a sus padres les gustaría, pero sí muestran ciertas señales de cansancio que dan una buena pista de que sería hora de iniciar una siesta o acostar por la noche. Algunos ejemplos pueden ser, como cita Sesé, frotarse la cara, tocarse las orejas o lloriquear.

Las tardías : Son las más fáciles de identificar. Se ponen tensos, lloran, no encuentran cómo estar cómodos, no quieren nada. El bebé debería haber estado durmiendo hace un tiempo.

¿Y si, según las ventanas, le tocaría dormir pero no hay manera?

“Si es por la noche, hay que mantenerse firme con la decisión y acompañarle y ayudarle hasta que se duerma. Si es una siesta, intentarlo por un rato, si no es posible, se terminó la siesta y se vuelve a intentar al ratito, si no quiere dormir esa siesta tampoco, ya no hay, esperar a la siguiente”, sería el modo de proceder de Planelles, que recomienda además crear un ritual previo a dormir para que el bebé vaya anticipando lo que va a ocurrir.