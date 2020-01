Cómo el pueblo de Verín ha conseguido que reabran su paritorio

Por decreto de la Xunta de Galicia, desde diciembre de 2019 las mujeres de la comarca de Verín deberían dar a luz en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, a 72 kilómetros de la cabecera. Pero las circunstancias, y la lucha de sus vecinos, han contradicho a la ley. El 12 de diciembre, una mujer dio a luz de urgencia por mediación de un juez de guardia en el paritorio recién cerrado, al considerar el jefe de Ginecología que no se podía trasladar a la madre con la dilatación que presentaba. El día 22, otra mujer se negó a ser trasladada a Ourense y también dio a luz en Verín. Ya en 2020, el 14 de enero una enfermera y concejal del PP de A Gudiña no pudo ser trasladada a Ourense, de nuevo, por riesgo y parió a su quinto hijo en Verín. Este sábado 18 de enero, por fin, el Sergas ha comunicado que formalizará la contratación de dos pediatras esta semana y que prevé la reapertura del paritorio de Verín “en los primeros días” de febrero.

Para toda a xente que loitou en contra do peche do paridoiro do Hospital de Verín. A única loita que se perde é a que se abandona. Parabéns. ✊🏽💪🏽 #verinnonsepecha #verinnonpecha @brais_lorenzo pic.twitter.com/ZFhuHwCnPd

“Tenemos toda la fe en que así sea”, dice confiada Samanta. No obstante, sabe que no es la primera vez que las autoridades gallegas “dicen una cosa y luego hacen otra”.

De este modo, el Sergas ha dado la razón a lo que la ciudadanía llevaba tiempo clamando, dentro y fuera del hospital. Con el lema Verín Non Se Pecha [Verín no se cierra], el 2 de diciembre, un día después de la clausura del paritorio y las consultas pediátricas, “comenzaron los encierros en el hospital para exigir su reapertura”, explica Samanta, de la organización Marcha Mundial das Mulleres , muy activa en esta lucha. “Se hicieron turnos de día y noche, incluidos los días de fiestas, que han sido duros. Desde entonces, nunca ha habido menos de 8 o 10 personas”, cuenta.

“Estamos convencidos de que tras el cierre del paritorio estaba el deseo del Gobierno de recentralizar la sanidad en la ciudad y de desmantelar la sanidad pública”, sostiene. “Este cierre responde a la agenda neoliberal de la Xunta”. Para Noa Presas, “la Xunta intentó cerrarlo para ver si no pasaba nada, creyendo que las mujeres no tienen criterio propio y no iban a decir nada. Pero la reacción popular fue brutal. Y ahora ya no es sólo algo de Verín o de Ourense, sino del Estado”, opina. “Es la movilización ciudadana lo que ha hecho recular al Gobierno”, celebra.

Samanta, muy activa en las movilizaciones desde que comenzaron en diciembre, asegura que seguirán las manifestaciones y los encierros en el hospital hasta que vean reabierto el paritorio: “Tenemos fuerzas para seguir protestando”.

Verín, ese pueblo fronterizo con Portugal famoso por su Entroido y sus aguas medicinales, es ahora conocido por algo más: el triunfo de sus vecinas en la lucha por dar a luz cerca de casa.