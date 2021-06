Cómo es la nueva tarifa de la luz y cómo te va a afectar

franck metois via Getty Images

“Esta nueva tarifa cambia el reparto de los costes que no son puramente el mercado eléctrico —deuda, subvenciones...—. Se necesitaba una metodología que fuera transparente y es la que se empieza a aplicar ahora”, señala José Luis Sancha , profesor de la Universidad de Comillas ICAI y experto en el mercado eléctrico.

Este martes se ha empezado a aplicar una nueva tarifa de acceso, llamada 2.0 TD, que será única para todos los consumidores domésticos. La nueva factura solo afecta a lo que antes se conocía como la parte fija de la factura de la luz, es decir, los peajes y cargos. La cuantía de estos costes no varía, pero sí su reparto entre los consumidores.

Millones de consumidores han redescubierto el concepto de discriminación horaria, que no se oía en España desde hace muchos años cuando llamar por el móvil era más barato por las tardes y los fines de semana. Algo similar ocurrirá a partir de ahora en la factura de la luz. Las redes sociales se han llenado de bromas y memes sobre si habrá que ponerse a planchar de madrugada.

“Los costes no cambian. En términos medios, no va a afectar a nadie porque los costes a repartir son los mismos. Con este cambio, se introduce la discriminación horaria obligatoria para todos los consumidores. A los consumidores domésticos, el precio en periodo llano va a ser el mismo. El precio en las horas puntas va a ser más alto —yo calculo que el doble— y en horas valle más bajo —hasta la mitad—”, asegura Sancha.

El cambio en la factura no implica un aumento o un descenso generalizado del precio de la luz.

En cambio, los aproximadamente 17 millones de consumidores restantes, que están en el mercado libre, tendrán que negociar la tarifa con sus empresas comercializadoras. Actualmente, unos 9,5 millones de estos consumidores no tenían discriminación horaria.

¿Quiénes se van a beneficia?

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que la nueva tarifa supondrá un ahorro medio del 3,4% para los 19 millones de consumidores domésticos que no tenían hasta ahora discriminación horaria.

“Quienes se benefician son los que tenían PVPC sin discriminación horaria. Para estos, sin cambiar el consumo, el beneficio va a ser de 21,4 euros anuales”, explica Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

¿Y quiénes se verán perjudicados?

Este organismo calculaba que la nueva tarifa supondría un aumento de dos euros al mes para aquellos que tuvieran actualmente una tarifa con discriminación horaria.

“Salen perdiendo aquellos consumidores que tenían PVPC con discriminación horaria. Estos consumidores, con el cambio de horas a la actual, salen perdiendo unos 34 euros al año”, señala García.

¿Cómo va a afectar a los consumidores del mercado libre?

Todavía no se sabe, aunque todo apunta a que repercutirán el coste en la tarifa. “Hay mucha falta de información. Sabemos todo sobre la tarifa regulada, pero no sabemos casi nada del mercado libre. No sabemos cómo lo van a aplicar. Ahora mismo ante esta situación, la tarifa regulada puede ser un refugio para estos meses”, apunta Sancha.

“En el mercado libre, la pérdida es muy difícil de cuantificar porque las comercializadoras tienen libertad para fijar precios. Nosotros ya hemos visto que algunas empresas han subido un 27% en el primer día”, explica García.

¿Este cambio de tarifa afecta más a los consumidores vulnerables?

Los expertos señalan que el cambio de tarifa es igual para todos los consumidores, independientemente de su nivel de renta.

“Este cambio de factura no afecta para nada a los vulnerables porque el bono social no cambia. Una incidencia directa no hay. Sí puede haber una incidencia indirecta, porque estos consumidores tienen menos flexibilidad para cambiar sus hábitos por su propia vulnerabilidad. Ellos van a consumir cuando tengan que consumir”, afirma Sancha.

¿Qué tiene que hacer un consumidor para tener la nueva tarifa?

Los consumidores no tendrán que hacer nada. El cambio se realizará de forma automática, aunque sí puede realizar algún cambio de hábitos para aprovechar las horas más baratas.

¿Se pueden contratar dos potencias distintas?

Otra de las novedades es que el consumidor podrá contratar dos potencias distintas para adaptar a sus necesidades. Por ejemplo se podrá reducir la potencia contratada en hora punta si no se está nunca en casa a esas horas.

La potencia contratada es la cantidad máxima de kilovatios que se pueden consumir de forma simultánea. Es decir, si se puede usar el horno, el lavaplatos o la lavadora a la vez sin que salte el diferencial.

Con el objetivo de facilitar el proceso, se permitirán dos cambios de potencia de forma gratuita durante el próximo año, hasta el 31 de mayo de 2022.