Cómo es y cómo se detecta realmente un bulto en el pecho

En abril de 2022, Clea Shearer, cofundadora de la popular empresa de organización The Home Edit, anunció que tenía cáncer de mama. El diagnóstico se produjo tras descubrir un bulto en su pecho y pedir cita en el médico para que le hicieran una mamografía lo antes posible.

Shearer acababa de cumplir 40 años cuando se detectó el bulto en el pecho. Historias como la de Shearer ponen de relieve la importancia de familiarizarte con lo que es normal y lo que no.

Aunque muchas organizaciones contra el cáncer no recomiendan a las mujeres que se realicen ellas mismas exámenes de mama específicos y periódicos debido a las dudas sobre su eficacia y a la sensación de culpabilidad que pueden promover, los expertos están de acuerdo en que conocer el aspecto y el tacto característico de las mamas es útil para detectar síntomas tempranos de cáncer de mama, como los bultos.

¿Cuál es el tacto de un bulto en el pecho?

“Puede ser profundo o más superficial. Normalmente no son dolorosos. A menudo se quedan anclados en un lugar concreto, lo que significa que no se mueven con facilidad. La forma suele ser redonda, pero a veces puede ser un poco más irregular”.

“Muchas veces mis pacientes lo describen como un guisante en una vaina o un guisante congelado, de esa textura y de esa dureza”, dice. “Por lo general, la textura es más suave, más firme y no duele. Y normalmente no parece un quiste, que sería más bien como un fluido encapsulado (aunque también si notas algo así debes informar de ello a tus médicos)”.

Sin embargo, sentir un bulto que no estaba antes no es el único indicio de un posible problema en los pechos. Susan Brown, directora de información sanitaria de Susan G. Komen, enumera otros síntomas (incluidos indicadores visuales) a los que hay que prestar atención.

Aunque los bultos cancerosos tienen características comunes, al final no hay algo específico que debas buscar o sentir para autodiagnosticarte. La clave está en conocer lo que es normal para ti, de tal forma que reconozcas cuando te aparece algo nuevo o diferente y puedas buscar atención médica lo antes posible.

¿Cuál es la mejor forma de detectar uno de estos síntomas?

Una razón por la que algunos expertos no recomiendan hacerse autoexámenes de mama mensuales es porque hay muchas situaciones durante el día a día que brindan la oportunidad de familiarizarse con lo que es ‘normal’ para una mujer” y de mantenerse alerta ante los posibles síntomas.

“Muchas mujeres que descubren cambios en sus mamas o en la zona de las axilas no los descubren en el día y la hora que han reservado para hacerse específicamente un autoexamen mensual, sino que notan un cambio en algún otro momento y ‘de rebote’, como al ducharse o vestirse, y notan el cambio porque saben lo que es normal para ellas, o a veces lo nota su pareja”, explica Brown.

Insistimos: la idea no es buscar un síntoma en concreto, sino darte cuenta de si hay algo nuevo o diferente.

Si nunca has revisado el estado de tus pechos, un buen momento para empezar a hacerlo es después de haber pasado por una revisión mamaria en el médico, dice la doctora Janet Yeh , profesora adjunta de Medicina en la Universidad de Nueva York y jefa de oncología mamaria en el Hospital Langone de Nueva York.

“Si te has sometido recientemente a una prueba de imagen o te han hecho un examen y ha sido normal, entonces puedes hacerte una idea de tu situación ‘normal’ porque sabes que no hay nada raro ahí. Sabes que los bultos y protuberancias que puedes sentir ahora son tu tejido mamario normal”.

“Todo el mundo lo hace diferente, pero no pasa nada”,explica Yeh. “Algunas mujeres usan las yemas de los dedos y van haciendo pequeños círculos. Otras mujeres se recorren las mamas haciendo la forma de una estrella. Yo prefiero usar los dedos y las palmas y frotar. Pienso en cada pecho como un reloj y froto desde el centro hacia todas las horas, y luego presiono para asegurarme de que no me dejo nada sin estudiar”.