¿Cómo puedo librarme de estar en una mesa electoral el 4M?

No obstante, todavía es posible que esta carta acabe de llegar a sus buzones. Y ese es el momento -la fecha de recepción- en el que comienzan a contar los siete días naturales de los que dispone para justificar su negativa a ejercer tanto como presidente, como vocal o miembro de una mesa. En ese caso, todavía está a tiempo de librarse si se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias, todas ellas recogidas en la instrucción del Boletín Oficial del Estado que las regula.

Una de las motivaciones básicas que se pueden alegar para no asistir a una convocatoria de mesa electoral es la familiar, en mayor medida, si se tienen personas a su cargo. Concretamente, se corresponden con las siguientes:

No obstante, varias de estas causas estarán sujetas a la valoración de la Junta Electoral, que podrá aceptarlas o no. Es decir, no será suficiente con presentar la documentación pertinente -DNI y certificado que acredite el motivo de la ausencia en la mesa- para librarse.

Entre estas destaca la de la pertenencia a confesiones religiosas o las del ideario político, por ejemplo, utilizada de forma común por los afiliados a un determinado partido que concurra a las elecciones, así como los apoderados.