Cómo gestionar el estrés tecnológico de los adolescentes durante el confinamiento

Zontica via Getty Images

No obstante, y pese al enorme protagonismo de los diferentes dispositivos tecnológicos, el día a día de los menores estaba repleto de diversidad de actividades que lograban aunar simbióticamente.

De repente, todo cambió

En las circunstancias excepcionales y únicas que se están viviendo con la llegada inesperada de esta pandemia mundial, la frecuencia de uso de estas tecnologías ha aumentado de manera desorbitada. Al mismo tiempo, la desbordante cantidad de tiempo invertido por los adolescentes ante las pantallas, aunque a priori pueda resultar paradójico, no hace más que aumentar la necesidad de dedicar cada vez más tiempo a su uso.

A más frecuencia, más necesidad de conectarse

Investigaciones en este área han concluido que cuanto mayor es la frecuencia de uso de la tecnología entre los adolescentes, mayor es la necesidad de seguir conectados o “pegados” a la pantalla del smartphone para sentirse satisfechos. Pero no es solo la necesidad de seguir conectados lo que aumenta, también se eleva el nivel de estrés generado por su uso o por la imposibilidad de acceso.

La instantaneidad desprendida de las redes, unida a la posibilidad de compartir en cada momento aquello que se está haciendo, han fomentado la necesidad imperiosa de consultar las redes de manera constante por el temor a perderse algo o el miedo a quedarse fuera del entorno social virtual, lo que se ha denominado FOMO (fear of missing out o miedo a perderse algo).

¿Está sonando mi móvil?

No obstante, la problemática que mayores quebraderos de cabeza está despertando entre los progenitores en estos meses de confinamiento es la relacionada con el rendimiento académico de sus hijos. Las tecnologías, los dispositivos y las plataformas se han convertido en los únicos recursos académicos accesibles, generando una nueva situación de estrés que aumenta exponencialmente cuando no se tiene un dominio suficiente de los recursos, las conexiones fallan o los dispositivos no son los adecuados.