'El Hormiguero', en su semana más polémica: los entresijos del programa de Pablo Motos

Antena 3 Pablo Motos, en 'El Hormiguero'.

“El Hormiguero incendia las redes...”. Ese titular que tanto irrita al programa de Antena 3 en general, y a Pablo Motos y a su colaboradora Nuria Roca en particular, ha cobrado más sentido que nunca. En su emisión del martes, El Hormiguero abrió fuego contra el periodista Antonio Maestre por afear que Motos entrevistara a Santiago Abascal, y parece que pensaron que se habían quedado cortos... También han utilizado su cuenta oficial de Twitter para dejar en evidencia al periodista con unas capturas de pantalla de sus mensajes ‘contradictorios’, mientras que Nuria Roca le ha declarado la guerra por insinuar que es una marioneta de Pablo Motos.

Nunca antes El Hormiguero había hecho algo semejante. Hasta hace poco, en su cuenta de Twitter solo se hablaba del contenido del programa y nunca se utilizaba para señalar a nadie. De hecho, Pablo Motos era ‘antiredes sociales’, pero desde que tiene Instagram “se ha vuelto loco”. “No tiene término medio. Ha pasado de odiarlo a amarlo y, conociéndolo, habrá sido él quien habrá dicho ‘pon esto en Twitter’. Él está detrás, aunque tengan un responsable de redes”, afirma a El HuffPost un extrabajador de El Hormiguero que trabajaba mano a mano con el presentador.

Antonio Maestre no tiene constancia de que sea Motos el que ha ordenado escribir el tuit, pero entiende “que en un trabajo uno hace las cosas que más gustan a su jefe. Me atacan y yo me defiendo, pero yo asumo lo que escribo”.

Además, asegura el extrabajador de El Hormiguero, que Motos ahora “está obsesionado con las redes” y que, de hecho, ese fue uno de los motivos para darle una sección a Nuria Roca en el programa en el que la colaboradora habla, entre otras cuestiones, de titulares virales relacionados con el espacio de entretenimiento.

“Es el circo haciendo el circo” - Antonio Maestre

Maestre tiene otra opinión sobre lo que ha pasado y asegura que el responsable de prensa de El Hormiguero le llamó para hablar sobre el artículo que había escrito. Después de eso, una amiga le avisó de que se estaba hablando de él en el programa. “Es el circo haciendo el circo. He hablado con gente de El Hormiguero y me dicen que, como yo he dado una opinión, tengo que estar sujeto a que ellos den una sobre mí. Pero es evidente que han intentado ridiculizar mi trabajo porque no son capaces de rebatirlo”, explica.

La guerra con Nuria Roca

Tras la respuesta pública de Nuria Roca, Antonio Maestre quiso atacarla indicando que Pablo Motos la utiliza para dar la cara por él. “Es muy típico de él, decirle: ‘Pues ya podrías decirle tú, que tienes muchos seguidores, decir algo’”, apunta uno de los extrabajadores. El programa, en cambio, apoya a su colaboradora: “Si tú tienes derecho a juzgar a alguien, cualquiera tiene derecho a juzgarte a ti”.

“Antonio Maestre se pasó dos pueblos y Nuria le contestó de manera proporcional”, sentencia Juan del Val, el marido de Nuria Roca. El escritor ha coincidido este jueves con Maestre en El programa de Ana Rosa y luego han hablado en privado. Afirma que el enfrentamiento se ha quedado en ese cruce de tuits. De hecho, es el propio Antonio Maestre el que rectifica en esta parte: “Con Nuria Roca no me siento cómodo por lo que le dije, creo que fue un error por mi parte y me gustaría disculparme”.

Yo hago piezas para inteligentes. La pieza no era sobre ti, sino un resumen de lo que se ha dicho después de 3 semanas de entrevistas a políticos... tú eras sólo uno más. Ah! Y yo no tengo responsable de prensa. https://t.co/Gnfa6dDlFr — nuria roca granell (@nuriarocagranel) November 5, 2019

El HuffPost se ha puesto en contacto con el productor Jorge Salvador para conocer la versión oficial del programa, pero no ha querido hacer ninguna declaración, “y menos para El Huffington Post”.

Pablo Motos tampoco ha atendido a esta redacción. Sin embargo, el responsable de comunicación de El Hormiguero asegura que el espacio de Antena 3 “solo da eco a lo que sucede en el plató”: “Hablamos sobre lo que salió en pantalla. Como contó Nuria, hubo una avalancha de comentarios por las visitas políticas, y entre las reacciones estaba la de Antonio Maestre”. Pablo Motos no tiene nada que ver con ese tuit y tampoco se trata de un ataque contra Maestre, asegura el responsable de comunicación. De hecho, la sección de Nuria Roca lleva en antena desde 2018, “siempre ha funcionado así” y “si hubiera algún problema con Maestre él me habría llamado”.

Pues bien, Maestre asegura que sí ha intentado ponerse en contacto con él. “Le he escrito por Twitter (que es como me contactaron) y no me ha contestado. Me da igual, pero que por lo menos asuman lo que hacen. Han intentado echarme encima a su audiencia a través de una cuenta con dos millones de seguidores, además de a la gente de extrema derecha, que es a la que yo critico. Me han querido poner en la diana porque no les ha gustado mi crítica”, detalla.

1/2

Buenos días @AntonioMaestre

No sé qué varita te habrá tocado, dónde y cuándo para que tú puedas escribir un artículo de opinión pero luego no se pueda opinar sobre lo que tú escribes... se llama tener opinión, propia, aunque no sea de tu agrado... y no por ello (sigue) — nuria roca granell (@nuriarocagranel) November 6, 2019

2/2

... @AntonioMaestre eres “obligada” a hacerlo, “haces el ridículo” o “pierdes la dignidad”... llevo muchos años trabajando para que tú me vengas a dar lecciones querido...si tu machismo no te lo impide quedamos cuando quieras y te lo explico despacito...que no es tan difícil. — nuria roca granell (@nuriarocagranel) November 6, 2019

A pesar de “hacerse eco únicamente de su propio contenido”, lo cierto es que el pasado octubre El Hormiguero utilizó su cuenta oficial para defender a Pablo Motos, también por una entrevista al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Varios usuarios criticaron que el presentador estaba utilizando la entrevista para apoyar al líder de la formación naranja, algo que el programa desmintió con un tuit:

Pablo Motos no apoya a @Albert_Rivera ni a ningún líder político. "Me cuesta mucho no estar de acuerdo contigo" ha sido la respuesta de Pablo Motos a que el presidente de Cataluña no puede cortar carreteras #AlbertRiveraEH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 28, 2019

“La gente interpretó la frase ‘me cuesta estar en tu contra’ como si le apoyase, cuando en realidad Pablo se estaba refiriendo a que no estaba de acuerdo con que el presidente de Cataluña cortara carreteras”, justifica el responsable de comunicación.

¿Se le tiene miedo a Pablo Motos?

Según los extrabajadores del programa, el ambiente del equipo es muy bueno, aunque algunos de ellos aseguran que se le tiene miedo al presentador, que “está rodeado de gente que le venera”. Otros, en cambio, lo niegan: “Es un jefe al que se le tiene respeto. Hay una exigencia muy alta porque es un programa diario, en directo y en prime time, y por eso hay tensión”. Algunas personas que siguen trabajando en el programa apoyan esta versión y le dan a Motos “un notable alto” como jefe: “Aquí no hay reinado de terror”.

Los que hablan mal, insisten y van más allá. “Con ‘El Hombre de Negro’ (Pablo Ibáñez) todo era tirante al final. Pablo le hacía feos muy gordos en los ensayos y, cuando se fue, le hicieron la cruz. Lo vivieron como una traición”, explican. El hermano de Pablo Ibáñez, Juan Ibáñez, sigue trabajando en El Hormiguero. Es una de las hormigas, Trancas. Los que siguen vinculados al programa explican que no tienen constancia de que hubiese tensión con Ibáñez, aunque puedan existir “desencuentros de nivel profesional”.

El Hormiguero recalca a El HuffPost que los dos tuits, el de Antonio Maestre y el que hace referencia a Albert Rivera, son parte de un cambio en sus redes que empezó hace dos años. “Lo que estamos haciendo es tener una escucha más activa y no queremos que se tache de nada a nadie”, explican. Entonces, ¿a qué viene tanto revuelo? Según ellos, a que “la pólvora corre muy rápido”.