¿Cómo hacer ejercicio y no abandonarlo a la primera de cambio?

Una respuesta de Alfredo Yong, profesor de yoga.

Empieza poco a poco. Te voy a hablar de lo más económico, salir a caminar, pero vale igual para cualquier práctica de movimiento.

Calientas, después de caminar unos 500 metros trotas unos 100, luego caminas, luego trotas. Trata de completar 1 o 2 kilómetros. No te agotes. Repite lo mismo varios días. Quizás quieras correr un poco más cada vez. Con este ritmo no necesitas descasar días, a menos que sientas dolores.

No permitas que los demás te digan a que ritmo debes avanzar, que tu ego no te traicione, no te compares con nadie. Tú eres tú y los demás son los demás…

Poco a poco aumenta el tramo que corres y disminuye la distancia que camines. Aunque solo trotes 100 metros y camines 900 metros siempre será una mejoría enorme respecto a quedarte sentado.

Poco a poco incrementa la distancia total. Date uno o dos años para llegar a correr 3, 4 o 5 kilómetros. Pero siempre que sea algo que no implique mucho esfuerzo, que sea fácil.

Desarrolla tu resistencia. Naturalmente querrás ir pasando a otras actividades… pero ojo, no te agotes. Que no te mientan. Disfrutar del ejercicio es algo que requiere estar en forma y eso se logra después de un tiempo, que puede ser largo si hace mucho que no te mueves.

“Disfrutar del ejercicio es algo que requiere estar en forma y eso se logra después de un tiempo”

Hacer ejercicio no es opcional. No es algo que se hace cuando tienes ganas, no. Es como lavarte los dientes: lo haces todos los días y siempre tienes tiempo para ello. Es obligatorio para evitar enfermedades. Así que tómalo con seriedad, hazlo suave y constante. Porque si es algo agotador, vas a detestarlo muy pronto, tu mente encontrará las excusas para saltar prácticas.

Una curiosidad del yoga: el maestro Patanjali en el sutra 1.14 indica las condiciones para que la práctica (incluyendo la práctica deportiva) sea exitosa. “Hacerlo por un largo periodo de tiempo, no dejar un tiempo y retomar, y hacerlo con seriedad, inteligencia y entusiasmo”.

Yo empecé a hacer ejercicio otra vez a los 40 años. Y me siento bien. Peso lo mismo que cuando tenía 18 años. Por cierto, considera practicar yoga, te beneficia no solo en lo físico, sino en lo emocional. Un golazo.

