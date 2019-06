Cómo hacer la lista de invitados de boda sin pasar dramas

La organizadora de bodas Jo Bryant comenta que la presión de hacer la lista de invitados puede provocar situaciones tensas aunque no haya problemas en tu familia: “Muy a menudo, las bodas hacen brotar tensiones que llevaban mucho tiempo ocultas”. Cuando hagas la lista de invitados, la experta recomienda empezar con las personas “más importantes para ambos e ir añadiendo a partir de ahí”.

Dee Holmes, asesora de la organización Relate, sostiene que la prioridad debe ser estar de acuerdo con tu pareja en vez de contentar a tus padres o tus suegros. “El problema suele surgir cuando los padres pagan la boda, ya que los novios tienen la sensación de que ellos también tienen derecho a decidir sobre la lista de invitados y que por lo tanto hay que invitar a la tía Pepa”, explica.

Sentir que deberías invitar a alguien provoca muchos problemas y sentimientos de culpa, advierte la terapeuta de relaciones Aoife Drury. Si te cuesta dejar fuera a gente a la que te ves en la obligación de invitar aunque preferirías no hacerlo, Drury sugiere sustituir la palabra deberías por podrías: “Piensa en cómo influye en tus pensamientos y sentimientos. Quizás no te dé la respuesta que buscas, pero te abre el abanico de posibilidades y disminuye el sentimiento de culpa por quienes no vas a invitar”.

Si no tienes claro si debes invitar a alguien por alguna rencilla (o porque tienes el presupuesto justo), piensa en invitar a esa persona solamente a una parte del evento, propone Drury.

La psicoterapeuta Lucy Beresford, por su parte, recuerda que solo conviene invitar a las personas que saquen lo mejor de ti. “Si eso significa que tu tío gruñón se queda fuera y el camarero parlanchín que te ha servido el café todas las mañanas de los últimos tres años pasa el corte, es decisión tuya”, afirma.

¿A quién no deberías invitar?

Para la sexóloga y experta en relaciones Annabelle Knight, depende de cada pareja. “Conozco a muchas personas que han invitado a exparejas y antiguos ligues”, asegura. “Si la presencia de alguna persona va a hacer que tú o tu pareja os sintáis incómodos, no la invitéis. En la boda vais a celebrar vuestro amor con la gente que más os importa. Si usáis ese consejo como regla general, no os equivocaréis mucho”.

Piensa con cuidado en las áreas de posibles conflictos: “Si hay algún familiar que no se lleva bien con otro, deberías pensar bien la situación. Padres divorciados que aún mantienen una relación tensa, nuevos maridos y esposas o cualquier enemistad que pueda provocar alguna riña son escenarios en los que resulta difícil saber qué hacer”, expone Bryant.

¿Deberías informar a los invitados sobre qué otras personas vienen?

Parece una idea extraña, pero si comentar la lista de invitados con antelación evita alguna sorpresa (o conflicto) el día de la boda, merece la pena considerarla. Knight aconseja lo siguiente: “Si sospechas que puede haber algún problema entre invitados, siéntete libre para comentárselo”.

Bryant coincide: “No debería haber sorpresas desagradables el día de la boda. Si hay invitados que no se llevan bien, conviene avisarles con antelación. Si deciden no venir, habrá sido su decisión premeditada. Y al contrario, también pueden venir preparados para una boda civilizada”.

Holmes recomienda tener cuidado con la forma de abordar la conversación. “Cuéntaselo de forma que quede claro que ya has tomado la decisión, que no quieres iniciar un debate ni pedir permiso. Si ya has decidido la lista de invitados, cíñete a ella”.

Drury también recomienda informar al fotógrafo o a los encargados de distribuir los asientos en la ceremonia de que no junten por error a dos personas o grupos que estén reñidos para no dar pie a escenas incómodas.