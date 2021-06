Cómo hacer una reanimación cardiopulmonar (RCP)

“La RCP hemos visto que funciona. Si no se le hubiera hecho de manera relativamente rápida no estaríamos contando esto”, destaca el doctor Pablo Jorge Pérez, coordinador del Grupo de Trabajo de Reanimación Cardiopulmonar de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Cómo saber cuándo hay que hacer una RCP

“La clave es: persona que se cae al suelo y no responde, tenemos que pedir ayuda y pensar que puede estar en parada cardiaca. Si no respira de forma adecuada, está en parada y tenemos que empezar con las compresiones”, explica el cardiólogo.

Así, el primer paso es reconocer una parada cardiaca: la persona no se mueve y no responde a los estímulos, no respira o no lo hace de manera normal.